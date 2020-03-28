快訊／玉山下雪了！鋒面、東北季風雙影響　 07:05白花現

▲玉山下雪。（圖／中央氣象局提供，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到鋒面、東北季風影響，玉山28日早晨07:05降雪，時間持續1小時，08：25停，積雪0.5公分。吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(27日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日鋒面雲系通過、東北季風南下，各地有局部陣雨；中部以北氣溫驟降、愈晚愈冷(今晚至明晨、北台灣平地最低溫降至13、14度)，需注意氣溫劇烈變化。

下午起降雨漸緩。今各地氣溫：北部20降至13度、中部14至24度、南部15至27度、東部14至26度。明(29)日各地多雲時晴，清晨冷、白天氣溫漸回升；東半部偶有零星降雨的機率。下週一、二(30、31日)東北風減弱，氣溫回升。北部、東半部雲量稍多，其他各地多雲時晴；東半部偶有零星降雨的機率。

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最新模式模擬顯示，下週三至週五(1至3日)另一波東北風逐漸南下，氣溫逐日緩降，北台灣天氣濕涼；下週三北部、東半部有局部短暫雨；下週四、五(2、3日)降雨範圍擴大、中部以北及東半部有局部雨。

至於清明連假末兩天(4、5日)的天氣，最新模式模擬顯示，中部以北、東半部仍有局部短暫雨，氣溫小幅回升、北台仍濕涼。由於模擬已超過7天，應持續觀察。

出版：07：49

更新：08：36