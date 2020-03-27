鋒面雨彈過境全台「大雨灌11縣市」！猛跌10℃濕冷回冬　降雨熱區出爐

▲鋒面雨彈過境全台，11縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局持續針對雲嘉南、東半部、恆春半島地區、基隆北海岸及高屏山區11縣市發布「大雨特報」，將出現局部大雨。預計晚間到28日鋒面將通過台灣，全台都有短暫雷陣雨出現，隨後東北季風增強，北台灣明顯感到涼意，高溫回到23度左右，降幅達10度，低溫則下探15度。

氣象局觀測，27日因午後熱對流旺盛，新竹以北山區、中部山區及台東沿海有較大雨勢發生，今日最大雨量為3小時221毫米，在台東成功的都歷測站，也是首次發布短延時強降雨特報。副局長鄭明典也在臉書轉發照片，花蓮吉安火車站被大量大水蟻侵襲，地板都是大水蟻的痕跡，直呼「每年都有這麼一段，不同地點、時間，大水蟻會到處飛，那是燕子很重要的食物。」

請繼續往下閱讀...

▲11縣市大雨，降雨熱區出爐。



▲台東成功的都歷測站首次發布短延時強降雨，最高雨量達3小時221毫米。



氣象局預報，預計晚上到28日鋒面將會通過台灣地區，中部以北及東北部地區仍有陣雨甚至雷雨發生機率，也有局部較大雨勢出現可能，其餘地區天氣也會不穩定，局部地區有降雨。鋒面通過後東北季風增強，北台灣開始感到涼意，高溫僅23度上下，約有10度左右的降幅，至於中部及花東高溫約26度，南臺灣仍有30度以上的高溫，各地低溫普遍在15至19度，感受偏涼冷。

預計29日（周日）持續受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼至舒適，高溫約23至25度，低溫約15度，各地天氣轉穩定、陽光露臉，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。不過30日（下周一）又有另一波鋒面接近，北東轉雨，31日鋒面通過、東北季風增強，水氣增多，北東再轉局部短暫陣雨。