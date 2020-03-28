　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台14縣市雨彈襲！中部以北氣溫驟降　愈晚愈冷下探13度

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼下雨,梅雨,暴雨,大雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲氣象局針對全台14縣市發佈大雨特報。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者葉國吏／綜合報導

鋒面通過影響，今(28)日桃園以南及台東地區有局部大雨發生的機率，氣象局針對全台14縣市發佈大雨特報。氣象專家吳德榮透露，雨勢午後漸緩，不過中部以北氣溫驟降、愈晚愈冷，北台灣下探13度。

吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(27日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日鋒面雲系通過、東北季風南下，各地有局部陣雨；中部以北氣溫驟降、愈晚愈冷(今晚至明晨、北台灣平地最低溫降至13、14度)，需注意氣溫劇烈變化。

請繼續往下閱讀...

▲▼氣象局針對全台14縣市發佈大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局針對全台14縣市發佈大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

下午起降雨漸緩。今各地氣溫：北部20降至13度、中部14至24度、南部15至27度、東部14至26度。明(29)日各地多雲時晴，清晨冷、白天氣溫漸回升；東半部偶有零星降雨的機率。下週一、二(30、31日)東北風減弱，氣溫回升。北部、東半部雲量稍多，其他各地多雲時晴；東半部偶有零星降雨的機率。

最新模式模擬顯示，下週三至週五(1至3日)另一波東北風逐漸南下，氣溫逐日緩降，北台灣天氣濕涼；下週三北部、東半部有局部短暫雨；下週四、五(2、3日)降雨範圍擴大、中部以北及東半部有局部雨。

至於清明連假末兩天(4、5日)的天氣，最新模式模擬顯示，中部以北、東半部仍有局部短暫雨，氣溫小幅回升、北台仍濕涼。由於模擬已超過7天，應持續觀察。

ET快訊
全台14縣市雨彈襲！中部以北氣溫驟降　愈晚愈冷下探13度
台大罕見深夜聲明！接觸中研院732人　遭疾管署拒揭露確診者足
義大利確診超越中國世界第二！全球破51萬人染疫　法延長封鎖政
美國確診破10萬！川普簽署2兆美元紓困方案　急令通用汽車生產
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台14縣市雨彈襲！中部以北氣溫驟降　愈晚愈冷下探13度

五月天阿信也看它長大！台灣首席科幻漫畫《九命人》復刻　作家：該是道別的時候了

台大罕見深夜發聲明！接觸中研院師生732人　遭疾管署「拒絕揭露」確診者足跡

停課高中生被公車拒載！　教育部長心疼「配合防疫的孩子」親自回應了

口罩2.0第二輪確定免抽籤！至截止共173萬人完成預購

法國情侶讚爆台灣！居家檢疫狂讚美食、警察「So Sweet」

鋒面雨彈過境全台「大雨灌11縣市」！猛跌10℃濕冷回冬　降雨熱區出爐

30秒快篩肺炎！台大醫學院新儀器出爐　無症狀患者也可用

快訊／菲船員發燒咳血花蓮港下船！　疾管署回應了

台南郵局關懷農產品　郵挺黃金蕎麥展示

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

醫院超暖破例！罹癌78歲嬤盼孫結婚 加護病房內新人「戴口罩」完成奉茶

小S陪伴辛龍「要哭我們一起哭」　劉真離開..羅霈穎：老天怎麼這麼狠

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

要多忙？驚見前方車輛超嗨狗乘客 「左右邊互換」探窗外！大玩影分身

辛龍穿愛的襯衫一早抵靈堂　「繡龍設計來自劉真」有洋蔥

全台14縣市雨彈襲！中部以北氣溫驟降　愈晚愈冷下探13度

五月天阿信也看它長大！台灣首席科幻漫畫《九命人》復刻　作家：該是道別的時候了

台大罕見深夜發聲明！接觸中研院師生732人　遭疾管署「拒絕揭露」確診者足跡

停課高中生被公車拒載！　教育部長心疼「配合防疫的孩子」親自回應了

口罩2.0第二輪確定免抽籤！至截止共173萬人完成預購

法國情侶讚爆台灣！居家檢疫狂讚美食、警察「So Sweet」

鋒面雨彈過境全台「大雨灌11縣市」！猛跌10℃濕冷回冬　降雨熱區出爐

30秒快篩肺炎！台大醫學院新儀器出爐　無症狀患者也可用

快訊／菲船員發燒咳血花蓮港下船！　疾管署回應了

台南郵局關懷農產品　郵挺黃金蕎麥展示

NFL照常選秀爭議不見內部批評聲浪　傳主席下封口令

王室震驚！哈利、梅根改定居加州　英媒曝「財務問題」是關鍵

8+9妹霸凌少女！逼內褲套頭跳舞下跪道歉　惡少強拍「掀衣扭臀」PO網

6000元的「村上隆蛋糕」長這樣！招牌小花配芒果玫瑰　捨不得吞掉

UBA／佛光4強心碎時刻　登上運動畫刊報導

全台14縣市雨彈襲！中部以北氣溫驟降　愈晚愈冷下探13度

英國「陳時中」出現新冠症狀　推特宣布自我隔離7天

美參院外委主席讚台灣防疫　應獲國際上一席位置

不斷更新／義大利確診超越中國世界第二！全球破51萬人染疫　法延長封鎖政策

經濟學人：台灣是防疫冠軍　WHO不該因「中國霸凌」拒絕台灣加入

17歲電眼妹「性愛毒趴」裸斃！敢喝敢玩圈內超有名

生活熱門新聞

每月虧損5、600萬　新竹彭園會館熄燈號

大雨灌11縣市！猛跌10℃降雨熱區出爐

法國情侶來台居家檢疫　狂讚台灣So Sweet

台大聲明：732人接觸中研院，遭拒揭足跡

30秒快篩肺炎！台大醫學院新儀器出爐

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

口罩2.0第二輪截止「173萬人完成預購」

英國情侶影響台灣形象　指揮中心宣布不給補償金

停課高中生被公車拒載！教育部長心疼回應

明起轉濕涼　高溫驟降10度

即／菲船員發燒下船！疾管署回應了

抓黑色口罩出門！她到公車站秒暈：怎上車啦

台確診數「全球排名68」守住了？網：還早

獨／心衰竭口服藥「隆我心錠」驚傳斷貨

更多熱門

相關新聞

大雨灌11縣市！猛跌10℃降雨熱區出爐

大雨灌11縣市！猛跌10℃降雨熱區出爐

中央氣象局持續針對雲嘉南、東半部、恆春半島地區、基隆北海岸及高屏山區11縣市發布「大雨特報」，將出現局部大雨。預計晚間到28日鋒面將通過台灣，全台都有短暫雷陣雨出現，隨後東北季風增強，北台灣明顯感到涼意，高溫回到23度左右，降幅達10度，低溫則下探15度。

中部以北今晚變天　急速驟降34℃→14℃

中部以北今晚變天　急速驟降34℃→14℃

明晚起變天！雨最多時間、地點曝

明晚起變天！雨最多時間、地點曝

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

俄羅斯遠東海域規模7.5地震引「海嘯警報」

俄羅斯遠東海域規模7.5地震引「海嘯警報」

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

謝和弦出事前私訊瘦子：要去抽大麻！

劉真明頭七…突有飛蛾入靈堂　辛龍待11小時沒離開

謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量

即／西班牙王室成員　新冠肺炎病逝

每月虧損5、600萬　新竹彭園會館熄燈號

KID剛回歸…《玩很大》現明顯變動！

大雨灌11縣市！猛跌10℃降雨熱區出爐

洛克把她刺在身上...本本「鬆口2人關係」曝私下互動

楊冪久違現身！網全看傻：認不出

法國情侶來台居家檢疫　狂讚台灣So Sweet

巡田見2M長透明薄衣　青農碎唸牠

快訊／恭喜！Hold住姐生了　喜迎二胎

台大聲明：732人接觸中研院，遭拒揭足跡

中山警口罩＋護目鏡臨檢　市府裁處9案出爐

更多

最夯影音

更多
巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助

巴拉圭議員批台只捐口罩物資過少　加碼要呼吸器外交部：視需求協助
王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

王彩樺在劉真靈堂淚崩「再也看不到她了」　白雲心疼辛龍：任務正要開始

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

世衛譚德塞防疫做法惹怒全球！　日本副首相：WHO應改稱CHO

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

細磨米漿、添柴火用大灶蒸熟　阿嬤48hrs親製古早味蘿蔔糕

醫院超暖破例！罹癌78歲嬤盼孫結婚 加護病房內新人「戴口罩」完成奉茶

醫院超暖破例！罹癌78歲嬤盼孫結婚 加護病房內新人「戴口罩」完成奉茶

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面