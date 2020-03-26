鋒面+冷空氣明晚變天！「雨最多」時間、地點曝　北部高溫暴跌近10°C

▲鋒面明晚～周六清晨通過台灣，中部以北、東北部雨最多。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

要變天了！氣象局指出，明（27）晚至周六清晨受到鋒面通過，以中部以北、東北部下雨最為明顯；緊接著冷空氣南下，周六北部及東北部高溫從近日的近30度降至22-25度，降幅之大，轉涼感受顯著，低溫也僅16-17度。

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▲鋒面明晚至周六清晨通過，這段時間雨勢最為明顯。（圖／中央氣象局）

氣象預報員官欣平表示，明天白天鋒面接近，是天氣轉變的過程，北部、東半部天氣不穩，部分區域會有降雨機會，中南部影響小，白天仍維持多雲到晴，但山區須注意午後雷陣雨。

▲明晚起變天，鋒面通過，中部以北、東北部地區注意降雨。（圖／中央氣象局）

明晚到周六清晨，鋒面通過台灣，這段時間是雨勢最為明顯的時間點，中部以北、東北部下雨會最為顯著，有出現陣雨、雷雨的機率，周六下半天起降雨就會緩和下來；其他地區也會有下雨情況，但大致以多雲為主。

▲冷空氣南下，周末北部、東北部高溫從近日30度左右，降至22-25度，降幅明顯。（圖／記者屠惠剛攝）

但鋒面通過後，緊接著東北季風增強，氣象局說，周六北部、東北部高溫會從近日30度左右降至22-25度，低溫則從21-23度降至16-17度，民眾要留意溫差變化；中南部地區溫度影響則不大，高溫約降2-3度，低溫17-18度。周日仍受東北季風影響，北部及宜、花一整天較涼，其他地區早晚涼白天較舒適；至於降雨隨著鋒面遠離後明顯減少，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

但下周一（30日）又有另一波鋒面靠近，再加上屆時將華南雲雨區水氣影響，一直到清明連假，一波波水氣來襲，全台雲量偏多，主要以北部、東半部降雨為主，中南部山區也要留意局部短暫雨。