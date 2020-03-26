今飆30度！「全台有雨大降溫」變天時間曝　兩波鋒面接力…一張圖看雨怎下

▲天氣風險公司製作未來4天的降雨模擬圖。（點圖可放大／翻攝天氣風險公司臉書）

記者陳俊宏／台北報導

休假變天！中央氣象局預報員王品翔表示，周五晚間起到周六鋒面通過，加上東北季風影響，除南部平地之外，其他地區都有短暫陣雨或雷雨，下周一又有另一道鋒面影響到下周二。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，周五晚起到周六全台各地都容易轉為有雨的天氣，且周六明顯大降溫。天氣風險公司也製作一張圖，讓民眾了解未來4天雨區。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今和周五東半部都有局部短暫雨，午後各地山區也有局部短暫雨。氣象局說，今西半部普遍超過30度，雲量稍多的東半部地區也來到28、29度。

請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔提醒，周五晚間起到周六鋒面通過，加上東北季風影響，除南部平地之外，其他地區都有短暫陣雨或雷雨；北台灣周五高溫估30度，周六、周日剩22、23度，清晨低溫則約17、18度。氣象局預報，台北市周五高溫30度，周六剩20度，降幅高達10度。

王品翔表示，下周一又有另一道鋒面影響到下周二，加上另一波東北季風影響，除中南部平地外，其他地區都有短暫陣雨。

彭啟明指出，高溫炎熱穩定的天氣持續到周五，周五晚間有另波鋒面會接近，全台各地都容易轉為有雨的天氣，持續下到周六；周六明顯大降溫，北部高溫降了快10度。

▼台北市周五、周六高溫相差10度。（圖／氣象局）

彭啟明說，周日有個空擋，下周天氣比較不穩定，大概會有幾波的系統，可能1、2天就會變化一次，變化很快速，容易有雨，溫度也沒這幾天那麼回暖，很有清明時節雨紛紛的感覺。

天氣風險公司也製作未來4天的降雨模擬圖，並表示，周五白天大致上仍然是溫暖偏熱的天氣，但隨北方的鋒面逐漸接近，天氣漸漸不穩定，下午中部以北的山區會有午後雷陣雨。

天氣風險提到，周五晚間鋒面接近，北部、中部各地也會陸陸續續下起雨來，有可能會出現短時間較大的雨勢，周六白天鋒面通過後才會緩和；南部地區則受鋒面影響較小，雨勢不明顯。

天氣風險提醒，在鋒面通過後，冷空氣隨之南下，周六北部、中部的氣溫明顯下滑；周六晚間到周日清晨，北部低溫下探15、16度，中部17、18度，南部、花東19、20度左右，跟這幾天溫暖偏熱的天氣相差很大，要適時調整穿著衣物，以免著涼。

▼彭啟明提醒，周五晚起到周六全台各地都容易轉為有雨的天氣。（圖／資料照／記者李毓康攝）