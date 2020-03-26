　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今飆30度！「全台有雨大降溫」變天時間曝　兩波鋒面接力…一張圖看雨怎下

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

▲天氣風險公司製作未來4天的降雨模擬圖。（點圖可放大／翻攝天氣風險公司臉書）

記者陳俊宏／台北報導

休假變天！中央氣象局預報員王品翔表示，周五晚間起到周六鋒面通過，加上東北季風影響，除南部平地之外，其他地區都有短暫陣雨或雷雨，下周一又有另一道鋒面影響到下周二。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，周五晚起到周六全台各地都容易轉為有雨的天氣，且周六明顯大降溫。天氣風險公司也製作一張圖，讓民眾了解未來4天雨區。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今和周五東半部都有局部短暫雨，午後各地山區也有局部短暫雨。氣象局說，今西半部普遍超過30度，雲量稍多的東半部地區也來到28、29度。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔提醒，周五晚間起到周六鋒面通過，加上東北季風影響，除南部平地之外，其他地區都有短暫陣雨或雷雨；北台灣周五高溫估30度，周六、周日剩22、23度，清晨低溫則約17、18度。氣象局預報，台北市周五高溫30度，周六剩20度，降幅高達10度。

王品翔表示，下周一又有另一道鋒面影響到下周二，加上另一波東北季風影響，除中南部平地外，其他地區都有短暫陣雨。

彭啟明指出，高溫炎熱穩定的天氣持續到周五，周五晚間有另波鋒面會接近，全台各地都容易轉為有雨的天氣，持續下到周六；周六明顯大降溫，北部高溫降了快10度。

▼台北市周五、周六高溫相差10度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明說，周日有個空擋，下周天氣比較不穩定，大概會有幾波的系統，可能1、2天就會變化一次，變化很快速，容易有雨，溫度也沒這幾天那麼回暖，很有清明時節雨紛紛的感覺。

天氣風險公司也製作未來4天的降雨模擬圖，並表示，周五白天大致上仍然是溫暖偏熱的天氣，但隨北方的鋒面逐漸接近，天氣漸漸不穩定，下午中部以北的山區會有午後雷陣雨。

天氣風險提到，周五晚間鋒面接近，北部、中部各地也會陸陸續續下起雨來，有可能會出現短時間較大的雨勢，周六白天鋒面通過後才會緩和；南部地區則受鋒面影響較小，雨勢不明顯。

天氣風險提醒，在鋒面通過後，冷空氣隨之南下，周六北部、中部的氣溫明顯下滑；周六晚間到周日清晨，北部低溫下探15、16度，中部17、18度，南部、花東19、20度左右，跟這幾天溫暖偏熱的天氣相差很大，要適時調整穿著衣物，以免著涼。

▼彭啟明提醒，周五晚起到周六全台各地都容易轉為有雨的天氣。（圖／資料照／記者李毓康攝）

下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
食指突然冒痘！國中弟「一驗是菜花」 爸秒爆氣調查…是表哥
驚悚畫面曝光！載兒遭大貨車輾過...2人卡前輪車底　母送醫不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

又有縣市破蛋！「西半部唯一淨土」曝光　全台235例分布出爐：6縣市0確診

今飆30度！「全台有雨大降溫」變天時間曝　兩波鋒面接力…一張圖看雨怎下

基隆廟方辦供齋！香客不戴口罩瘋搶「平安麵」笑：不怕啦

染新冠肺炎「嗅覺、味覺改變」　莊人祥：可作為「可能風險因子」提醒

養護機構護理師染疫「還有3人待採」接觸醫護都陰性

口罩2.0第二輪首日「近90萬人成功預購」踴躍超過第一輪

100人集會停辦「可以結婚嗎」　陳時中：結婚只有2個人啊

食譜與與食材都準備好　在家也能自煮美味的羅西尼牛排

兒出國自責消失記者會！他揭露陳時中「霸氣喊話」張上淳

傳未知感染源確診個案有醫師？陳時中：那更不用擔心

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

好想抓小鳥！對著窗外嘎嘎叫不停 喵喵特殊音效網笑翻：好像機關槍

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

82天達全球35萬人染疫1.6萬死　譚德塞籲發起進攻：疫情正加速

又有縣市破蛋！「西半部唯一淨土」曝光　全台235例分布出爐：6縣市0確診

今飆30度！「全台有雨大降溫」變天時間曝　兩波鋒面接力…一張圖看雨怎下

基隆廟方辦供齋！香客不戴口罩瘋搶「平安麵」笑：不怕啦

染新冠肺炎「嗅覺、味覺改變」　莊人祥：可作為「可能風險因子」提醒

養護機構護理師染疫「還有3人待採」接觸醫護都陰性

口罩2.0第二輪首日「近90萬人成功預購」踴躍超過第一輪

100人集會停辦「可以結婚嗎」　陳時中：結婚只有2個人啊

食譜與與食材都準備好　在家也能自煮美味的羅西尼牛排

兒出國自責消失記者會！他揭露陳時中「霸氣喊話」張上淳

傳未知感染源確診個案有醫師？陳時中：那更不用擔心

不斷更新／西班牙副首相確診感染　義大利一天內新增683例死亡

英外交部證實「駐匈牙利37歲副大使確診死亡」　上任僅4個月

又有縣市破蛋！「西半部唯一淨土」曝光　全台235例分布出爐：6縣市0確診

「嘉義阿皇」傳落網！身分起底「民雄有名聲」　闖民宅砍人原因曝光

拼酒必備！南韓「自動倒酒機」精準出水量不怕手抖　隨機模式超好玩

美海軍陸戰隊大瘦身轉型　司令：什麼都不做會被中國超越

美軍高層首度坦承：疫情影響戰備　需耗費數月抗疫

阿帕契事件度過5年低潮　李蒨蓉嘆「弄巧成拙自食惡果」造成

美股連漲！2兆美元激勵道瓊「2天漲幅超過13%」　科技類股疲弱

今飆30度！「全台有雨大降溫」變天時間曝　兩波鋒面接力…一張圖看雨怎下

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

百人集會停辦可結婚？陳時中：結婚只有2人

788家藥局明起「成人口罩增售300片」

台是否封城　陳時中：準備已就位

自責消失記者會！他揭露陳時中「霸氣喊話」

嗅覺、味覺改變？莊人祥：可提醒為風險因子

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

台灣本土茶葉萃取物將抑制新冠肺炎病毒

傳未知感染源確診個案有醫師？陳時中回應

快訊／統一發票1、2月中獎號碼！　

台灣警告疫情WHO冷淡回！美國人超真實反應

口罩2.0第二輪首日！近90萬人成功預購

獨／居檢出門談生意、買菜　彰化夫妻說話了

張上淳家世背景曝光「全家台大醫」　網揭關鍵因素

更多熱門

相關新聞

俄羅斯遠東海域規模7.5地震引「海嘯警報」

俄羅斯遠東海域規模7.5地震引「海嘯警報」

俄羅斯遠東海域於台灣時間今（25）日上午11時許發生規模7.8地震，太平洋海嘯警報中心也發布海嘯警報，對此，中央氣象局表示，該地震在太平洋區所引發之海嘯，將不會影響台灣。

今防大雨地區曝　下波雷雨鋒面變天…最冷時間出爐

今防大雨地區曝　下波雷雨鋒面變天…最冷時間出爐

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

今2地區防較大雨勢　下波全台有雨鋒面報到時間曝

今2地區防較大雨勢　下波全台有雨鋒面報到時間曝

今變天高溫降10度雨區曝　下波鋒面水氣更多影響時間揭曉

今變天高溫降10度雨區曝　下波鋒面水氣更多影響時間揭曉

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局王品翔彭啟明天氣風險

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

快訊／「嘉義阿皇」闖民宅猛砍！他肚破腸流倒地

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

辛龍消失3天首度發文了！

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

N號房趙主彬：性奴隸裡有女偶像

醫護確診新冠肺炎　家中離奇死亡

劉真「旋轉舞姿」靈堂照曝光！

百人集會停辦可結婚？陳時中：結婚只有2人

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

788家藥局明起「成人口罩增售300片」

更多

最夯影音

更多
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面