北市高溫破54年來記錄！中部以北今晚變天　急速驟降34℃→14℃

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

暖氣團籠罩，昨(26)日台北高溫34.2度，創下1966年以來3月分的最高溫。氣象專家吳德榮透露，今天依舊是高溫晴朗的天氣，不過入夜後東北季風南下，中部以北氣溫驟降有雨，低溫只剩14度左右。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，最新(26日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(27)日暖氣團影響，各地多雲時晴、白天熱，東半部偶有局部降雨的機率；午後近山區對流發展，有局部陣雨或雷雨的機率。

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白天馬祖、金門仍易受平流霧影響，氣象局也針對馬祖、金門發佈濃霧特報。今各地氣溫：北部20至33度、中部20至32度、南部19至33度、東部19至31度。

▲雷達合成回波圖。

最新模式模擬顯示，今晚或明(28日)凌晨鋒面抵達，東北季風緊接南下；中部以北及東半部轉有局部陣雨，中部以北氣溫驟降、天氣轉冷(北台灣部分平地，明晚、週日晨降至14度左右)，需注意氣溫劇烈變化；其他地區雲量略增，偶有局部短暫陣雨的機率，氣溫稍降。明下午起東北季風漸轉乾，降雨漸減緩。週(29)日各地多雲時晴，白天舒適、早晚仍微冷；東半部偶有零星降雨的機率。

最新模式模擬顯示，下週一(30日)東北風減弱，西半部多雲時晴、天氣回暖，東半部偶有零星降雨的機率。下週二(31日)東北風略增強、北台氣溫稍降，北部、東半部有局部雨；下週三、四(1、2日)東北風續增強，氣溫逐日緩降，北台轉濕涼；降雨範圍往中部擴展，東半部有局部雨，其他地區多雲時晴。