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台大3/30起總校區實施門禁　師生憑證入校

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高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲台大30日起將實施門禁管制。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

為防堵疫情進入校園，台灣大學將放疫措施再升級，30日起台大總校區將實施門禁管制，校方提醒師生，進出校園記得隨身佩帶有效證件以供查驗，另外，駐警隊也將不定時在校園內巡邏協助勸離逗留遊客。

台大校方今日寄信給全校師生，信中指出，為防範新冠肺炎於校園內散布，該校校總區自3月30日起進行門禁管制，請隨身配戴有效證件以供查驗。管制方式包括，校總區（新生南路、辛亥路、基隆路及羅斯福路之校園範圍）保留七處進出口，並依疫情發展進行調整，大門、辛亥門、長興門：車輛及人員可通行；基隆路4段144巷側門、舟山路口 ( 近捷運2號出口 )、新月台側門、近語言訓練測驗中心（LTTC ) 側門：行人及自行車通行。另外，公館停車場及基隆路4段144巷機車停車場需查驗證件（及洽公文件）後始得進入。

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▲▼ 台大實施門禁管制 。（圖／台灣大學提供）

▲▼台大實施門禁管制 。（圖／台灣大學提供）

▲▼ 台大實施門禁管制 。（圖／台灣大學提供）

台大說明，各進出口設置管制站，每日（含例假日）管制時間為7時30分至19時30分。而管制期間台大、台科大、台師大教職員工生及中研院等駐該校區人員憑證入校，洽公者需出示身分及相關證明文件（如開會通知、
邀請函、電郵、訪客證、工作證或其他證明等文件，得採紙本或影像檔方式），無證明文件者由受訪單位派員至進出口確認身分後始得進入。

除此之外，台大也提醒各單位，對於進入館舍的人員，還是需要查驗身分、量測體溫並請其填寫健康關懷問卷。駐警隊也不定時於校園內巡邏協助勸離逗留遊客。校總區外圍設有獨立出入口的館舍，則由各館舍自行負責控管。
 

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