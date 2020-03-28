習近平親自主持會議：國內外疫情正發生「新重大變化」

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝新華網）

大陸中心／綜合報導

中共中央政治局3月27日召開會議，由中央總書記習近平主持會議，聽取疫情防控工作和當前經濟形勢的匯報，分析國內外新冠肺炎疫情防控和經濟運行形勢，審議《關於2019年脫貧攻堅成效考核等情況的匯報》和《關於中央脫貧攻堅專項巡視「回頭看」情況的綜合報告》。

會議認為，經過中國人民努力，疫情防控取得階段性重要成效，經濟社會秩序加快恢復。不過，目前國內外疫情防控和經濟形勢正在發生重大變化，境外疫情呈加速擴散、蔓延情況，世界經濟貿易增長受到嚴重衝擊，中國疫情輸入壓力持續加大，經濟發展特別是產業鏈恢復面臨新的挑戰。

會議強調，有關部門務必繼續做好醫療救治工作，加強對重症患者精準施治，最大限度提高治愈率、降低病亡率。對出院患者要做好醫學觀察、追蹤隨訪、恢復期康復工作，並完善社區防控措施，穩妥做好疫情善後工作，逐步恢復正常生產生活秩序。

湖北省要和有關省份加強對接，有序做好本地人員外出就業、外地滯留在鄂人員返程等工作。繼續加強北京等其他重點地區防控，健全低風險地區及時發現、快速處置、精準管控、有效救治的常態化防控機制，落實「早發現、早報告、早隔離、早治療」要求，堅決防範疫情反撲。

會議指出，要加強對境外公民關心關愛，駐外使領館要做好領事保護、防護指導和物資保障，並推進疫情防控國際合作，和世界衛生組織深化交流合作，繼續向有關國家提供力所能及的幫助。

會議強調，要在疫情防控常態化條件下，加快恢復生產生活秩序。各地區各部門要堅定信心、迎難而上、主動作為，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，有效擴大內需，全面做好「六穩」工作，動態優化完善復工復產疫情防控措施指南，力爭把疫情造成的損失降到最低限度。

會議表示，對地方和企業反映的難點堵點問題，要及時加以解決，推動產業鏈協同復工復產達產，要加快釋放國內市場需求，在防控措施到位前提下，要有序推動各類商場、市場復工復市，生活服務業正常經營。要擴大居民消費，合理增加公共消費，啟動實體商店消費，保持線上新型消費熱度不減，加強國際經貿合作，加快國際物流供應鏈體系建設，保障國際貨運暢通。

會議指出，要確保農業生產和重要副食品保供穩價，加快把支農政策措施落實到田間，加強農作物病蟲害防治和氣象災害防範，繼續投入生豬產能恢復，解決好畜牧水產養殖面臨的困難。加快開工復工進度，幫助貧困勞動力盡快返崗就業，對因疫情返貧致貧人員及時落實幫扶措施。

會議指出，脫貧攻堅面臨的任務依然艱鉅複雜，剩下都是最難啃的「硬骨頭」，鞏固脫貧成果的任務非常繁重，局部地方、有的方面還有薄弱環節和工作不足，新冠肺炎疫情帶來新的困難和挑戰，奪取脫貧攻堅全面勝利要付出更加艱苦的努力。

會議強調，脫貧攻堅已經進入決戰倒計時，必須提高政治站位，較真碰硬狠抓工作落實。黨委（黨組）領導班子特別是書記要以上率下親自抓，把問題整改和脫貧攻堅日常工作結合起來，一體整改落實到位。要強化日常監督，盯住整改形式主義、官僚主義問題不放，嚴肅查處不擔當不作為亂作為、搞數字脫貧和虛假脫貧等問題。