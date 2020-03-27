英國情侶、大亨媳婦惹議　張雅琴：不檢疫就滾蛋





▲遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供）

記者黃巈禾／台北報導

英國籍女子娜塔莉．道森（Natalie Dawson）與澳洲籍男友皮克斯利（Rohan Pixley）入境台灣，稱沒錢住民宿，因此被安排到花蓮檢疫所，檢疫中心每日收費新台幣267元，包三餐、專人收垃圾。不過，娜塔莉．道森的母親韋佛卻向英國媒體BBC抱怨檢疫所環境差，像監獄，但與事實不符。事後，這對情侶主動道歉，BBC也下架報導。主播張雅琴則認為，對台灣已經造成傷害。

張雅琴27日在節目中指出，待過國外的都知道，做任何事情都要付費的，「我們是好心，你沒有錢，我好心想辦法給你住，然後你又不能那個麩質的，我又好心去買那個牛奶豆漿，或者是茶葉蛋給你吃，我們自掏腰包，結果你把我們罵成什麼樣子？」

張雅琴認為，雖然已經道歉，但已經對台灣造成傷害 下架又如何？全世界都引用BBC的報導，台灣要怎樣把形象翻轉回來？「如果你要檢疫，你要隔離，你就檢疫，不檢疫就滾蛋，我說真的，就滾蛋，沒有人該這樣子被你威脅」；至於BBC，不應該只是下架報導，而是要更正報導、重新報導，「咱台灣人不是塑膠做的」。

張雅琴還說，公道真的自在人心嗎？英國情侶洋狀BBC，富豪的媳婦大鬧醫院吵著吃漢堡，還有其他檢疫者說不吃芋頭、不吃這個、不吃那個，「不檢疫就滾蛋」。