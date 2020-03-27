LIVE／英國情侶解隔離可領補助金？指揮中心14:00最新說明

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一對英國情侶透過《BBC》抱怨台灣的隔離所環境差「像監獄」，引發喧然大波，今（27日）更傳出兩人後天解隔離，只要沒有違反檢疫相關規定，還可以領取1.4萬元補助。針對最新疫情及防疫作為等議題，中央流行疫情指揮中心下午2點將召開記者會說明。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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英國媒體《BBC》接到英國籍女子韋佛（Jill Weaver）投訴，指控她的女兒娜塔莉．道森（Natalie Dawson）與男友在台灣隔離，隔離所環境糟到像在監獄，而且只有提供基本的食物。對此，指揮中心指揮官陳時中昨日表示，「台灣絕對沒有虧待他們」，有任何需求可透過代表處提出。指揮中心發言人莊人祥也指出，該情侶自述沒錢住檢疫旅館才會安排到花蓮縣府規劃的檢疫所，吃住收費每天僅250元。

外交部告知《BBC》，隔離地點確實偏僻，但房間空間大、有網路、熱水、可洗衣物，並非娜塔莉所指控，且後續還有5人入住，期間均無抱怨反映。《BBC》在新聞內文更新了外交部的說法，仍止不住台灣網友的怒火，最後《BBC》網站、臉書一併將該篇新聞刪除。

該情侶昨晚已傳送訊息給花蓮縣衛生局，「我很感謝你們為我們做的一切，我也只能說對不起。」兩人將於後天解隔離，只要沒有違反檢疫相關規定，就能和本國人一樣領取1.4萬元補助。國民黨立委洪孟楷痛批，政府絕對不能給、慢走不送。花蓮縣府社會處則表示，如果兩人提出申請，因為他們工作地點不在台灣，如何證明有無領薪水，還要再釐清。