張雅琴怒批韓國瑜：不要告那些可憐、沒多少薪水的在地記者

▲張雅琴首次來到雲林地檢署，知道在場採訪記者也被列被告，對於雲林記者被雲林女兒、女婿提告感到「非常悲催」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬2019年委任律師到雲林地檢署遞狀控告主播張雅琴，以及媒體人鄭佩芬等人涉嫌加重毀謗、妨害名譽，且在地採訪記者也被列被告，26日上午於雲林地檢署展開首次偵查庭，張雅琴現身報到。張雅琴27日晚間在節目中爆氣，批韓國瑜不要告那些可憐也沒多少薪水的在地記者。

張雅琴26日到雲林地檢署，得知有些記者也是被告，她說「在這個防疫的時候，還有人要來浪費這樣的司法資源，當然在座的媒體有人告訴我也是被告，那我覺得說，你告我就可以了，接下來如果提告各位的，還沒被傳喚最好能夠解除，要不然真的是在雲林做新聞工作又被雲林的女婿或者女兒吿，你不覺得非常的悲催嗎？」

張雅琴27日在節目中表示，韓國瑜不斷的在告人，「我沒有那麼小氣說他覺得我怎麼樣，我覺得你真的，不要去告那些可憐也沒有多少薪水的在地的記者了，因為你們是財團嘛！你們每天進出都是高級轎車，你在雲林有一個維多利亞的學校，人家記者看到你都該矮半截，但是他們很勇敢就是做了報導，你現在拿錢砸人家，你要告人家，好！你要告人家，你自己要有一點格調嘛！你一天到晚都傳出來有喝酒的消息，到底怎麼回事？」。

張雅琴提及，衛福部長陳時中曾說「公道自在人心」，但公道真的在人心嗎？韓國瑜面臨高雄市民這麼大的反彈，或罷免的聲音，「他為什麼還是有這樣子一個喝酒、酒攤的事情傳出來呢？」

張雅琴還說，前高雄市行政暨國際處長陳瓊華爆料，韓國瑜乾了3瓶高梁，「3月18日是陳瓊華說的，你說要告陳瓊華對不對？這是3瓶高粱，是有一點誇張啦！但是3月26日你的確是席開10桌，喝了3杯高粱，而且為什麼是市政府買單？我真的不了解！為什麼是市政府買單。」