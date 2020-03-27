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報導台灣隔離是監獄！英情侶指控被推翻　《BBC》刪貼文了

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▲▼報導台灣隔離是監獄！英情侶指控被推翻　《BBC》刪貼文了。（圖／翻攝BBC）

▲《BBC》片面報導英國情侶指控，讓台灣網友氣炸。（圖／翻攝BBC）

記者鄒鎮宇／綜合報導

英國媒體《BBC》接到英國籍女子韋佛（Jill Weaver）投訴，指控她的女兒娜塔莉．道森（Natalie Dawson）在台灣隔離期間猶如監禁，且提供的飲食都非常基本，錯誤的指控讓台灣網友非常氣憤，瞬間灌爆BBC的臉書貼文。事後，《BBC》新增台灣外交部的說法後，直接將臉書貼文刪除。

娜塔莉與澳洲籍男友皮克斯利（Rohan Pixley）14日入境台灣，因境外確診增加，需要回溯隔離，因此本預定離開的她們被留下。但是，娜塔莉等人聲稱沒錢，無法繼續居住民宿，才會接受花蓮縣政府安排，到檢疫中心居住。

期間，娜塔莉聲稱體質問題，僅能食用「無麩質飲食」，花蓮縣政府衛生局人員自掏腰包，自她入住後的第3天開始，幫忙購買牛奶、茶葉蛋等食物；另外，她的男友則以每日三餐酌收267元為準，兩人均不收住宿費用。

娜塔莉使用檢疫中心的網路，向其母親抱怨居住情況，事後《BBC》未向台灣確認後單方面刊出，導致許多台灣、外國網友紛紛到新聞下方留言抗議，要求還給台灣辛苦防疫的政府一個公道。

英國在台辦事處透過臉書粉專回應，「英國在台辦事處正持續給予該位在台居家檢疫的英國女子相關協助。本辦事處人員與台灣相關政府單位已針對包括該女子可取得符合個人必要的飲食需求等數項考量加以解決。台灣相關政府單位也提供該女子電話設備以方便聯絡其家人與朋友。本辦事處人員也支持該女子在其完成居家檢疫後之返家計畫。」

▲▼遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮隔離所內部情況。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供）

外交部告知《BBC》，隔離地點確實偏僻，但房間空間大、有網路、熱水、可洗衣物，並非娜塔莉所指控，且後續還有5人入住，期間均無抱怨反映。

事後，《BBC》在新聞內文更新了外交部的說法，除了說明這對情侶負擔不起費用才到檢疫中心，還補充房間的內部照片，最後則臉書貼文刪除，但標題依然沒有更改。

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