韓國瑜直播拍賣「愛情月」房型　韓粉不捧場！在線人數低於4千

▲韓國瑜直播促銷飯店住房優惠。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者洪正達／高雄報導

高雄觀光旅遊業今年開始受到這波新冠肺炎疫情影響持續萎縮，尤其在旅館飯店業住房率更跌至谷地，市府觀光局為拯救低迷買氣，3月份起打造「高雄愛情月」聯合多家飯店業者降價促銷，由於時序已近月底，韓國瑜在26日前往六合路樂逸商旅直播，同時為其他業者優惠方案宣傳刺激買氣，不過這次直播觀看人數不知何故，竟比過去最少12000人還少，最高僅3679人。

直播開始後，韓國瑜進入店門口依規定量體溫戴口罩，隨後就在樂逸文旅業者的帶領下，觀看館內棒球收藏品，以及棒球主題房間，隨後就到其中一間房間與主持人林仕鵬一起「直播拍賣」，並請有意購買的’觀眾直接在高雄旅遊網的粉專下「+1」，其中參加這次直播拍賣的業者有御宿汽車旅館鳳山館印水涵觀景汽車旅館、福華飯店、樂逸文旅，據觀光局工作人員表示，直播進行中許多促銷方案都已賣光。

▲▼韓國瑜在棒球主題飯店業者的帶領下參觀館內收藏時人數最高3679人。（圖／翻攝韓國瑜臉書，下同）



韓國瑜表示，觀光局推出的愛情月活動中，包含「山盟海誓」等景點，其中山盟就是月世界、崗山之眼、美濃、六龜以及原民3區茂林、桃源、娜瑪夏，「海誓」景點為梓官、茄萣、彌陀、興達港沿線的海岸風光及豐富的水產，或是市區的愛河都相當值得遊覽，碰巧現在疫情期間無法出國，希望民眾可以多多來高雄觀光。