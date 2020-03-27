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金山三和國小春分插秧趣　讓學童體驗友善稻米耕作與大自然對話

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▲ 金山三和國小春分插秧趣 讓學童體驗友善稻米耕作與大自然對話。（圖／新北市金山三和國小提供）

▲ 金山三和國小春分插秧趣，讓學童體驗友善稻米耕作與大自然對話。（圖／新北市金山三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區是北濱地區的精華所在，從大屯火山麓一直向海延伸，密布著形狀不規則的水田，位在金山區三和國小緊鄰著水田，歷年在與社區耆老及彩田友善農作的共同合作下，發展出完整的友善稻米耕作體驗學習課程，27日全校師生一起下田插秧，以自己的雙腳踏泥與土地對話，以謙卑惜福的心向耆老與大自然學習。

三和國小春分插秧活動在重和里賴蔡標里長帶領全校師生完成敬天的儀式後正式開始，首先由教導皓崴主任逐班示範，指導孩子如何正確的將秧苗插入泥土中，接著各班孩子們就由導師帶領到指定的區域下田插秧。

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▲ 金山三和國小春分插秧趣 讓學童體驗友善稻米耕作與大自然對話。（圖／新北市金山三和國小提供）

▲ 金山三和國小春分插秧趣，讓學童與大自然對話。

二年級盧品妤、練烜赫說，自己這學期才轉來三和國小，之前的學校都沒有這樣的活動，想到可以跟全校的老師及同學一起插秧，就覺得很興奮，也期待自己種下的稻苗，能像里長伯敬天時所說，健康快快長大。

五年級蔡昕羽說，自己每年都會下田插秧，每次腳踩下去的感覺都不一樣，踩在涼涼泥巴很神奇，也覺得很放鬆，今年的插秧技術更純熟了，很快就完成自己的工作範圍，看著自己整齊種下的稻苗，很有成就感。

▲ 金山三和國小春分插秧趣 讓學童體驗友善稻米耕作與大自然對話。（圖／新北市金山三和國小提供）

▲ 與往年不同的是，今年三和國小附設幼兒園的小朋友也都下田了。

幼兒園主任書萍表示，與往年不同的是，今年三和國小附設幼兒園的小朋友也都下田了，本次的下田體驗學習是延續上學期「三和好好玩」主題課程，我們先讓孩子認識在地米食的多樣性，這學期就讓每個孩子都下田，透過自己的親身體驗來認識稻米的成長與農民務農的辛勞。

書萍說，接下來會持續安排觀察、除草、撿福壽螺及割稻等友善耕種學習活動，讓愛護家鄉環境以及惜食惜福的公民素養，如同是種在孩子心田中的小秧苗，逐日成長茁壯。

▲ 金山三和國小春分插秧趣 讓學童體驗友善稻米耕作與大自然對話。（圖／新北市金山三和國小提供）

▲ 金山三和國小今年特別安排「爆米香」體驗活動。

學校今年特別安排了「爆米香」體驗活動，邀請到從事爆米香工作已長達50年的黃銀河先生到校實際操作如何爆米香，校長陳紹賓表示，學校在新北市教育局指導下，長期致力推動食農教育，透過全校師生下田插秧與品嚐傳統米食甜點「米香」，將「吃當季、食當地」的低碳健康飲食生活思維有效連結與實踐，孩子們不僅現場品嚐到米香的美好滋味。

同時，也可將米香帶回與家人分享，我相信，今天的下田體驗及爆米香的聲響與香味，不僅讓環境保育與惜食愛物的公民素養更加落實，同時也將學校、家庭、社區、環境及在地作物的關係更加緊密連結，讓新北市的食農教育穩健邁向「綠藝城市」的新風貌。

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▲ 金山三和國小春分插秧趣 讓學童體驗友善稻米耕作與大自然對話。（圖／新北市金山三和國小提供）

▲ 金山三和國小校長陳紹賓（右）。

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