▲ 新北應變三機制確保市場供應穩定，侯友宜抽查肉品市場防疫運豬車。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎風險持續，新北市政府農業局成立專案小組，協助各批發市場針對不同疫情狀況啟動應變三機制。清明節將至，市長侯友宜23日至新北市肉品市場視察防疫情形，載運果菜、豬隻、禽隻運輸車輛，也同步進行消毒，當日作業結束後，全場區進行消毒，確保民生農產不中斷。

侯友宜23日至新北市肉品市場視察豬隻拍賣場標售人員防疫狀況、場區消毒情形，為減少密閉空間群聚感染，農業局多次召開防疫會議，辦公廳舍人員座位間距拉開以分流分區方式辦公，所有人員、車輛進入需先量測體溫、消毒、戴上口罩，人員進出登記管制以確保場區安全。

另外，場區每日上下工前，場內拍賣機台、服務台及辦公室環境進行酒精或漂白水消毒，增加全場消毒頻率；電視牆播放防疫宣導影片。為避免群聚，輔導肉品市場、家禽運銷合作社、果菜批發市場盡量不使用開放式拍賣，避免人員有相互接觸機會，改採議價、預約或媒合供需再到貨方式交易；外籍勞工宿舍也將以梅花鋪床位分散感染危險。

▲ 新北市長侯友宜表示，目前國內各項農漁畜產品皆能穩定供應。

侯友宜表示，清明節將至，目前國內各項農漁畜產品皆能穩定供應，平時各生產線獨立運作，如發生單一案例封閉局部場域，由其他生產線支援，如發生全場封場情形，啟動北台區域聯防，協調鄰近縣市互相支援。

農業局指出，新北市轄內共有板橋、三重兩處果菜批市場，肉品市場，家禽合作社等。自疫情發生起，農業局即成立專案小組整備，除了由市場實施每日進出人員管控並配戴口罩、作業場域消毒等作業之外，也提前因應新冠肺炎若爆發群聚感造成市場封場，恐導致農產供應斷鏈，擬定相關應變計畫。

▲ 新北家禽合作社9條禽品屠宰產線，已建立工作人員名冊管控，並加強每日場區消毒、進出人員清潔。

農業局表示，兩處果菜市場加強每日場區消毒，輔導全省農政及供應單位以「預約」或「媒合需求」後再到貨，改由裁定價格議價方式交易，減少開放式拍賣避免人員接觸。若兩處市場皆因感染而封場，也將協調其他縣市批發市場協助銷貨處理，確保農友生產端及產地消費端供貨穩定。

新北家禽合作社9條禽品屠宰產線，已建立工作人員名冊管控，並加強每日場區消毒、進出人員清潔，若產線人員發生感染，產線將暫停作業並加強消毒，同時由其他屠宰產線協助支援，如疫情嚴重需進行封場，也將協調鄰近縣市屠宰場協助屠宰。新北市肉品市場每日屠宰約3000頭豬隻，若市場內部因疫情影響需進行封場，將透過「北區肉品市場區域產銷調度小組」調度區域內肉品供應。

農業局表示，考量國際上新冠肺炎疫情尚無緩解趨勢，新北市政府與各批發市場於第一時間擬定相關應變計劃，進行人員妥適的管控，也分流農產品交易，確保農、畜產穩定供應不中斷，滿足消費者需求。

「襯托妳的美麗神級保濕」