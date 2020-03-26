▲ 新北警察局防疫超前部署，異地第二辦公室演練降低群聚風險。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，新北市政府警察局早已擬定超前部署計畫，警局為了確保機關正常運作，減少疫情衝擊，26日特別進行異地辦公演練，副局長溫枝發率隊進駐開設在中和的第二辦公室，也用視訊與各移轉駐地單位試通，確認人員及業務運作正常。

警察局指出，為配合行政院訂頒「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情人力運用及辦公場所應變措施指導原則」，警察局長陳檡文近日也參加多場應變會議，並要求各單位要有超前部署思維，也擬妥異地辦公機制。

26日上午率隊前往中和分局民安駐地及民防管制中心2樓禮堂等處所完成實地演練，當正式啟動異地辦公作業時，相關人員均能迅速完成進駐，確實實施人員分流，且透過網路等方式進行異地資訊交換，確保所有警政業務如常運作，不因疫情擴散造成業務運作延宕。

▲ 26日上午率隊前往中和分局民安駐地及民防管制中心2樓禮堂等處所完成實地演練。

警察局表示，面對嚴峻疫情，新北市警局逐步提升防疫等級，除所有進出人員一律都要量測體溫、配戴口罩外，以超前部署、預為因應為原則訂定異地辦公機制，規劃副局長1人、局內各組、室、中心副主管及各單位代表人員共85人待命分流辦公，為期運作正常，日前已由資訊、後勤、秘書室等單位就異地辦公場所事務機具、資訊電腦等設備及空間配置，派員先期規劃測試，且均已整備完成。

同時，新北市警局也規劃同仁透過私人電腦、平板或手機，從自家連線至公文系統，能即時處理重要公文，不讓疫情造成機關運作停擺，並能兼顧資安管控；也要求各分局、大隊（隊）提前規劃，於26日當天同步實施異地辦公演練，用最高標準檢視各單位是否已整備完成，確實執行分組、分時、分流辦公機制，減少同仁遭感染風險。

警察局長陳檡文強調，為提升防疫期間外勤員警值勤安全，除規劃異地辦公外，也要求同仁執勤時善用護目鏡、隔離衣、手套及口罩等防護裝備，務必要有危機意識，做好自我保護，減少不必要的接觸，並落實自主健康狀況管理，唯有先自保、才能保護更多市民的安全。

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