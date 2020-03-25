香菸燙3歲童！生母男友遭控酒後施虐　網狂肉搜2人嚇得跑派出所想和解

記者陳豐德／桃園、新北報導

驚傳香菸虐童！桃園一名3歲大的男童小華（化名）父母離異，日前卻被生父發現手臂上滿是紅色傷疤，他童顏童語地向生父透露是被生母男友燙的，家屬氣得質問，對方卻急忙否認；影片在網路上引起熱議，網友群起肉搜後，24日晚間生母及男友嚇得跑到樹林區派出所，想找生父和解卻被洗臉打槍，目前新北社會局已介入偵辦調查。

▲3歲男童指稱生母男友持香菸燙自己是「故意的」。（圖／相關人士提供）



影片中，孩童姑姑與小華邊吃點心邊聊天，手上還有明顯傷勢，他童顏童語地說「故意的，是這個香菸（燙的）！」並點頭答覆生母男友當時有喝酒，媽媽則在外上班；姑姑詢問生母男友是否有責罵他，小華卻直搖頭，還表示自己當下沒有哭，讓家屬聽了好心疼。

據查證，小華因為父母親離婚，監護權由母親取得，與母親的現任男友同住在桃園中壢區，當初協議好每2個禮拜到父親家一次，不料日前姑姑接回來後，卻發現小華手上滿是紅色燙傷疤痕，一問之下，小華才透露遭香菸燙手臂虐待的狀況，生父23日帶著孩子前往樹林地區的派出所，通報要申請保護令。

正義愛心哥徐亦接獲消息後，也積極找家屬給予協助，姑姑向他表示小朋友安全，緊急保護令已經申請了，而母親及男友事發後也都沒有與他們聯絡，對方只想約出來要和解。據了解，小華母親住址遭肉搜公布後，疑似因為不堪群眾壓力，24日晚間7點半由男友陪同，直接到樹林區派出所要和解，聲稱有與生父約好，但生父卻根本沒得到消息，雙方無法達成共識，最後不歡而散。

由於小華監護權在母親這方，生父目前沒辦法提告，經樹林警方受理後單一窗口轉至桃園中壢分局偵辦，後續由社工介入後則可代位提告傷害罪嫌。新北市家防中心主任許芝綺表示，目前孩童是由姑姑在照顧，依人在地由新北市社會局啟動調查，男童向社工陳述與影片相差無幾，目前先了解孩子的照顧狀況，並設法通知生母及男友前來製作筆錄，若對方不配合，將請桃園涉社會局做行政協助，後續將依兒少保護法追查。

▼生父友人在臉書爆料，稱桃園3歲男童遭到生母男友持香菸燙傷施虐。（圖／翻攝自臉書）

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