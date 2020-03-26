▲ 金山警分局異地辦公演練，規劃第二、三辦公室降低群聚風險。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，新北市金山警分局於3月25日至27日連續三天實施異地辦公演練，對於如有員警發生確診、隔離之情形，規劃第二、三辦公室，以應變部分同仁需隔離，而無法工作之最壞打算，使同仁能盡速熟悉運作模式，如有必要時能及時啟動，達到降低群聚染疫風險之效果。

金山警分局為「防範於未然，止亂於初動」，以面對問題，解決問題之正向態度來看待疫情，第一天演練測試結果，現場公文系統、通訊及網路均可正常運作，並將滾動式修正演練出現之問題，實際操作將分局各組、室人員分流至第二、三辦公室辦公。

▲ 金山警分局提高防疫警覺，實際操作將分局各組、室人員分流至第二、三辦公室辦公。

金山警分局表示，所屬各分駐（派出）所、偵查隊、交通分隊等第一線外勤單位，亦運用分組、分時段、分流之方式編排勤務，以降低上班同仁互相接觸感染之機會，並將警用汽機車等公務車輛，律定由固定單位固定使用，藉此避免跨單位同仁接觸，減少接觸傳染之機會。

分局長陳永昌表示，演習視同作戰，警察工作具有無可替代性，為避免同仁遭受新冠肺炎集體感染，致癱瘓治安及交通工作之遂行，特規劃第二、三辦公室讓同仁演練分流上班，讓警政工作運作順利。

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