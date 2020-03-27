蔡宜芳爆不倫戀之前遭鄉民罵「垃圾」　告妨害名譽結果出爐

▲蔡宜芳去年代表民眾黨參選松山信義區立委時，控告網友妨害名譽。（圖為資料照／記者徐斌慎攝）

記者劉昌松／綜合報導

前民眾黨黨團助理蔡宜芳去年參選不分區立委時，上電視政論節目評論王立強疑涉大陸間諜案時，質疑政府有針對性的政治操作，「台灣除了有共諜外，難道就沒有CIA嗎？」發言內容被轉貼PTT引爆討論，陳姓網友批評「垃圾言論」被蔡控告妨害名譽，但台北地檢署認為，網友只是在對政治人物的公開發言表示意見，並非人身攻擊，27日處分不起訴。

被視為民眾黨後起之秀的蔡宜芳，參選2019年台北市松山信義區立委失利後，擔任民眾黨黨團助理，日前被爆出與已婚的前民眾黨中央委員張益贍幽會後，已被民眾黨中評會決議處分停權1年。

而本件蔡宜芳控告網友案，是發生在她參選立委期間，因為在政論節目中評論王立強自稱共諜案，質疑政府辦案有針對性「有中共資金介入，難道就沒有美國資金嗎」、「要查就不分統獨的，全都給我查出來，不要只查一邊」，節目內容在PTT黑特版、八卦版引起網友討論，陳姓網友留言「垃圾言論」而挨告。

檢察官調查認為，網友只是針對蔡的發言內容評論，而蔡身為參選民代的政治人物，公開對時事議題發言，內容可受公評，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴網友。

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