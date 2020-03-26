爆料時力黨工持毒…王浩宇「怕做偽證」拒出庭　法官考慮裁罰

記者羅志華／台北報導

桃園市議員王浩宇於2018年4月間，開記者會控訴時代力量林姓黨工持有毒品，案經北檢調查後，將林男不起訴；林男主張受風波影響，造成名譽、身心極大傷害，導致他事後遭時力資遣，向當時報導的各家媒體、在節目討論的名嘴求償240萬5千元。北院3月26日傳喚多位證人，其中王浩宇具狀稱「怕受偽證罪」不願到庭，法官將考慮裁罰。

▲王浩宇於2018年4月，開記者會爆料時代力量林姓黨工持毒，北院3/26傳他作證，他卻以「怕做偽證」拒絕到庭。（圖，資料照／記者洪靖宜翻攝）

時代力量前秘書長陳孟秀證稱，林男自事件爆發後，時代力量基於政黨形象考量將他停職，之後林男雖獲不起訴、黨團也向成員宣導是誤會一場，無奈黨內人士仍對林男抱有猜疑，且林男經爆料後情緒十分不穩，復職後嘗試幾個職位都無法勝任，最後在黨主席的協調下，將林男資遣。

另名患有肌肉萎縮症、由林男協助夜間照護的周姓男子表示，他當時看到媒體報導，驚訝之餘向林男求證，林男坦承是新聞當事人，並澄清他是被誣陷的，而林男遭到爆料後，不僅晚上難以入眠、常常熬到4、5點，好不容易睡著後，又經常在夢中大喊、呼救、罵髒話，顯得非常痛苦，至今仍偶爾喃喃自語。

法官在庭訊的最後，提示王浩宇拒絕到庭的書狀，王浩宇稱為免不實陳述，會受到偽證罪追訴，所以拒絕出庭；但王浩宇的證詞，是證明新聞真實性的關鍵，法官諭知將再傳喚王浩宇到庭，並表示若他無正當理由繼續拒絕出庭的話，將考慮裁罰。

林男庭外受訪，表示他在桃園地院告王浩宇勝訴獲賠，原以為能在北院見到本人，不料對方卻以怕做偽證而不到庭，讓在場10個律師都笑了出來，他雖然聽不太懂，但覺得王浩宇與其拿這種理由不出庭，不如提個自己發燒的證明來請假，還比較有說服力一點。

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