日本特有「無料案內所」現蹤台北　街頭舉牌攬東洋客半套3000元

▲有民眾向警政署檢舉，台北市林森北路出現日本風化產業「無料案內所」媒介色情。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

顏姓男子娶了個日本妻子，不但親身學習日本文化，還把日本風化產業中知名的「無料案內所」搬來台灣，大膽僱工在街頭舉牌招攬日籍遊客，帶到店內由中日混血女員工介紹台北的情色產業，再由養生館安排小姐為日客提供半套服務，每人收費3000元，其中1200元要給顏男抽頭，經刑事局查獲，台北地檢署依妨害風化罪起訴顏等6人。

日文漢字「無料」代表「免費」，「案內」指的是「指南、導覽」，「所」是「地方、地點」；在一般觀光區看到的「案內所」，是很普通的旅遊資訊介紹，如果加上「無料」，可不是強調免費觀光導覽，而是在介紹18禁的風化場所。

▲無料案內所專門為花柳客介紹導覽周遭風化區色情產業。（圖／資料照）

警政署在2019年間接獲檢舉，指在日本合法的「無料案內所」竟然出現在不容許媒介色情的台北市街頭，而且還雇用多名臨時工，直接在街頭舉牌招攬日籍客人，刑事局獲報後，在同年10月2日搜索這間位在林森北路的「無料案內所」。

檢警查出，這個無料案內所是由顏姓男子經營，他不但娶了個日籍妻子，也把日本風化產業帶進近台灣，還為了方便與日客溝通，聘請中日混血的女員工日野擔任店內解說員，談妥交易後，有專人載客到陳姓男子經營的養生館，和女子進行半套性交易，客人要付3000元給養生館，其中1200元由案內所抽頭，半套小姐分得1000元。

▲台版無料案內所媒介半套性交易一次抽頭1200元。（圖為資料照／記者邱中岳攝）

搜索當天，剛好4組客人分別正在養生館交易，或是正在案內所等待導覽，事證確鑿，檢察官媒介猥褻營利罪，將顏男、陳男、日野等6人起訴，另外單純舉牌打零工等6名雇員則處分不起訴。

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