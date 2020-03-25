「UBA抄截王」私事難了　與男密友互控偷拍亂丟桌毀損結果出爐

▲洪楷傑與劉姓男子互控妨害名譽、毀損等罪結果都是不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

UBA大專籃球新科抄截王洪楷傑，指控曾簽下經紀約的劉姓男子偷拍照片，還拿去向媒體爆料遭洪「騙財」，涉嫌妨害名譽等罪，劉男反控洪誣告、毀損他買去洪男政大宿舍的桌子等家具，不過台北地檢署調查後，25日以罪嫌不足等理由，將2人互控的案件都處分不起訴。

這段校園球星的親密經紀關係從2020年初被周刊報導後，一發不可收拾，雙方在地檢署、法院互告多件官司，其中洪楷傑不滿被劉維霖偷拍照片，拿去向媒體指控洪用感情騙財，涉嫌妨害名譽、妨害秘密等罪；劉則反提誣告，並指過去時常到洪的政大宿舍過夜，也花了不少錢幫忙添購家具，結果劉都拿去丟了，涉嫌毀損罪。

檢察官調查，洪聲稱遭偷拍的照片，都是劉曾經傳LINE給洪看過的，若是偷拍，應該當下就反應，但2人對話紀錄並無異常；至於洪控劉亂爆料涉妨害名譽，以及劉反控誣告的部分，可能是因雙方對過去互動過程的認知不同，各有不同解讀；而劉在得知放在政大宿舍的家具物品將被丟棄後，遲未回應，不能因此就指控對方觸犯毀損罪，因此將2人互告案件全部以罪嫌不足為由，處分不起訴。

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