知名運動行銷攝影師性騷3女　實習生離職前淚崩「不知怎麼拒絕」

▲女實習生隱忍攝影師多次肢體騷擾，辦理離職當天卻又被摸頭、搭肩，忍不住在主管面前哭訴。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

原任職知名運動行銷公司的吳姓攝影師，在2017年間因性騷擾遭解雇，吳男認為處分過重，控告解雇違法，但士林地院調查，同公司的女實習生因神色有異被主管追問後，激動哭訴離職當天下午被吳男「摸頭」、「拉手」、「搭肩」，經公司追查還有其他2名女同仁也遭相同對待，因此判決公司以情節嚴重等理由解雇合法。

判決指出，吳男從2016年5月起任職運動行銷公司，月薪5萬5千元，2017年8月31日正在國外出差時，臨時被部門主管叫回台灣並告知解雇。吳男認為即使真的有性騷擾女同事，應該也沒嚴重到解雇，且公司事後還曾約聘他回去幫忙拍攝，可見有人力需求，當時只要對他處分記過、調職就好，因此打官司確認僱傭關係存在。

▲法官認為吳女曾抗拒陳男搭肩性騷擾，可見對陳男的肢體碰觸感覺很不舒服。（示意圖／記者劉昌松攝）

但公司拿出性騷擾調查小組紀錄指出，當年公司有名陳姓女實習生，在2017年8月30日辦理離職時，面色有異，主管警覺詢問，陳女才激動哭訴，之前就多次被吳男肢體碰觸，感覺不舒服，但是一直隱忍不敢說，當天下午，吳男要求她陪同到地下室停車場，卻在電梯口對她「摸頭」、「拉手」、「搭肩」，讓她心生嫌噁。

法官勘驗監視畫面，確認當時陳女原本在等電梯，的確為了閃避吳男碰觸，刻意跑去換等對面的電梯，後來吳男正面雙手搭在陳女肩膀上，陳女馬上雙手抓住吳男手腕抬起來，卻被吳男反抓，陳女只好趕快甩開吳男的手離開，可見陳女的確很不喜歡被吳男碰觸。

▲公司調查其他還有2名女同仁遭肢體騷擾，因此決定解雇吳姓攝影師。（示意圖／pixabay）

加上公司內部調查，除了陳女之外，還有1名已離職、1名仍在職女員工也曾被吳男肢體騷擾，可見吳男已經不是初犯，法官因此認定，公司考量女性同仁性安寧自由，與客觀風險後，做出解雇吳男的決定合法，判吳男敗訴。

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