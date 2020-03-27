北北基16縣市豪大雨特報！明起轉濕涼「高溫降10度」　清明連假天氣曝

▲今日午後西半部各地有雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日鋒面接近，西半部午後出現局部短暫雷陣雨。中央氣象局表示，明起東北季風增強，今晚至明日上半天北部、東半部有雨，白天溫度也會下降，北部高溫約23度、中南部約27到30度，低溫則約15度。另外清明連假受華南雲雨影響，全台天氣轉濕涼。

氣象局今日下午4點20分發布豪雨特報，今日台東縣已有大豪雨發生，新北市、南投縣及桃園、嘉義山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台北市、基隆市、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部大雨發生的機率。

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▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，今晚鋒面通過台灣，夜間到明天清晨在中部以北及東北部有陣雨甚至雷雨的現象，同時有局部較大雨勢出現的可能，其餘地區天氣也會不穩定，局部地區也會有降雨出現，而鋒面通過後東北季風增強，北台灣也會開始感到涼意。

氣象局預報員顏増璽表示，今日受到鋒面接近與午後熱力影響，各地雨勢較大，尤其台東有短時強降雨，預計今晚鋒面逐漸通過台灣，明起東北季風增強，今晚到明日下半天中部以北、東半部有雨。

▲清明連假北、東會下雨。（圖／記者李毓康攝）

顏増璽表示，受到下雨影響，西半部高溫也會略降，北部約23度、中部27度、南部30度，與今日的32到33度差距頗大，各地低溫則約15到19度。

顏増璽指出，到了週日天氣轉穩，各地水氣減少、溫度舒適，北部偏涼，約23到24度，各地低溫則同樣約15到19度。下週一晚上鋒面接近，屆時北部、東半部、中南部山區有雨，低溫約17到18度。

顏増璽表示，清明連假受華南雲雨與東北季風影響，全台轉為濕涼，下週四北部、東半部、中南部山區都會有雨，連假4天天氣都較不穩定。受下雨影響，高溫則會略降，北部約23度、中南部約27到28度，各地低溫則約18到20度。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今晚至明日鋒面通過，北、中、東下雨機會高，可能伴隨雷陣雨，南部地區以多雲為主，但也可能偶爾飄雨。週日天氣回穩，再度放晴，受東北季風影響，各地早晚偏涼。

▲明起高溫驟降，全台轉濕涼。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）