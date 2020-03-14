雨停就變冷！午後「由北往南轉乾冷」　中部以北今晚低溫探13度

▲今日上半天全台有雨，午後逐漸轉晴。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

受到華南雲雨區東移影響，今日上半天全台都有雨，臉書專頁「天氣風險WeatherRisk」指出，今日午後降雨將由北往南停歇，轉為乾冷天氣型態，今晚低溫約13到15度，明日更冷，北台灣空曠地區恐下探10到12度。

中央氣象局表示，今日華南雲雨區東移，全台都會有短暫雨，降雨在清晨前最為明顯，北部平地中午前雨勢有機會趨緩，其他地區下半天降雨也會由西往東逐漸緩和。

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▲今晚低溫下探13度。（圖／記者湯興漢攝）

象局局表示，因冷氣團南下，各地氣溫下降，北台灣白天高溫僅17、18度，其他地區高溫約20至23度，入夜至明天清晨各地偏涼冷，北台灣低溫僅13、14度，其他地區約14至17度。

「天氣風險WeatherRisk」表示，華南雲雨區將影響到今天白天，上午期間各地仍有短暫陣雨機會，午後起較為乾冷的空氣南下，降雨將由北往南、自西向東逐漸停止下來，晚間除了花東地區仍有局部短暫陣雨之外，其他地區都將轉為多雲到晴的乾冷天氣。

「天氣風險WeatherRisk」指出，今日午後乾冷空氣移入，各地氣溫逐漸下降，預估今晚到明天清晨，中北部、東北部空曠地區的低溫就有可能降至13到15度，明晚到16日清晨雲層更少，風力也將減小，輻射冷卻條件可能更好，北台灣空曠地區低溫有機會降至10到12度間，中部空曠地區也可能出現12到14度低溫。

▲今日上半天全台有雨。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

「天氣風險WeatherRisk」表示，下週展望來看，仍將是春天典型多變的天氣，預期下週二(17日)晚間又會有鋒面接近，下週三到週五(18到20日)間通過台灣附近，各地下雨的機會再度提高。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今日雲雨帶通過中，中午前各地容易下雨，雨勢將在午後由北往南陸續停止，冷氣團接著就會抵達。