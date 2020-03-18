天氣變化快！中部以北「上午放晴、傍晚變天」　深夜下雨機率大

▲今晚中部以北有下雨機率。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

今日受鋒面影響，全台各地雲量偏多，臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今日原要影響北台灣的雲雨帶發展不如預期，因此中部以北沒有下雨，反而放晴。不過台灣北側仍有鋒面，預計今晚中部以北有機會下雨，陰時有雨的天氣將持續到明日深夜。

中央氣象局表示，今日受鋒面接近及華南雲雨區東移的影響，下午之後北部、東半部地區降雨機率增高並有局部短暫雨，中部地區及南部山區零星短暫雨。各地高溫比昨天稍降一些，大致是舒適的天氣，北部及東半部高溫約24度至26度，中南部地區約27、28度；各地低溫變化不大，約16至19度。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今日原本要影響北台灣的雲雨帶發展不如預期，雖然台灣西側、東北側有雲雨帶，但上空缺少雲雨帶，因此中部以北沒有下雨，反而放晴，高溫也略升。

▲今晚中部以北可能有雨。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，現在依然不能掉以輕心，因為台灣的北側，正掛著一條鋒面，隨著鋒面的南下，北部、中部的西側外海，會開始發展一些雲雨帶並移進陸地。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計今日傍晚或晚上，中部以北有下雨機會，這種陰時有雨的天氣將持續到明日深夜左右。另南部地區受這次雲雨帶的影響很小，所以雖然雲會變多，但大致上是多雲時晴的天氣，如果不小心下雨了，也一下就停了。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，東部地區除了有鋒面造成的降雨以外，鋒後也會因為迎風面關係而容易下雨，所以陰時有雨的天氣，會延長到後天（周五）白天左右。