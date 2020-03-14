再冷一天！明晚低溫探12度　週一起「連10天都溫暖」

▲今晚各地氣溫偏低。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，受大陸冷氣團影響，明早北部、東北部低溫約13度，明天晚上到後天清晨冷空氣影響範圍更廣，中部以北低溫下探12度，新竹以北空曠地區有機會出現11度低溫，到了週一氣溫才會逐漸回升。臉書社團「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來10天沒有太強冷空氣，將維持溫暖天氣型態。

氣象局預報員張承傳表示，今天到後天受到大陸冷氣團影響，各地都是乾冷天氣，今晚到明晨北部、東北部低溫約13到14度，其他地區15到17度，由於鋒面已通過，明天到週二各地都是多雲到晴的天氣型態，白天高溫回升，北部19到21度、中南部24到26度。

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張承傳表示，明晚到後天清晨將有另一波低溫，且冷空氣影響範圍更廣，中部以北低溫下探12到14度、南部15到21度，另新竹以北近山區或空曠地區受輻射冷卻影響，有機會出現11度低溫。

張承傳指出，週一冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天高溫北部約21到22度、週二24度，到了週三鋒面影響，北部、東半部水氣增加，週三到週五都會有局部短暫降雨，東南部雲量也會增加，週六鋒面離開，各地天氣轉回多雲到晴的穩定狀態。

▲今晚到明晨低溫約13到14度。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

張承傳表示，下一波鋒面後沒有冷空氣影響，各地只會下雨，溫度方面影響不大，下週三到週五北部地區高溫約23到25度、低溫約17到19度。

臉書社團「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於雲雨帶離開，各地陸續放晴，冷氣團逐漸發威，溫降轉冷，今夜至明晨將迎來首波低溫，北部與宜蘭地區12到17度、其他地區15到19度。週日各地晴朗、陽光普照，北部與宜蘭高溫17到22度、其他地區20到26度，適合安排戶外活動。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週日晚上到週一清晨受冷氣團影響，各地氣溫偏低，北部與東北部約12到16度、其他地區約13到19度，週一白天起冷氣團減弱，各地轉回晴朗溫暖天氣，且這波冷氣團結束後，未來10天大致會維持溫暖舒適的型態，暫時不會有太強的涼冷空氣。