　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

再冷一天！明晚低溫探12度　週一起「連10天都溫暖」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲今晚各地氣溫偏低。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，受大陸冷氣團影響，明早北部、東北部低溫約13度，明天晚上到後天清晨冷空氣影響範圍更廣，中部以北低溫下探12度，新竹以北空曠地區有機會出現11度低溫，到了週一氣溫才會逐漸回升。臉書社團「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來10天沒有太強冷空氣，將維持溫暖天氣型態。

氣象局預報員張承傳表示，今天到後天受到大陸冷氣團影響，各地都是乾冷天氣，今晚到明晨北部、東北部低溫約13到14度，其他地區15到17度，由於鋒面已通過，明天到週二各地都是多雲到晴的天氣型態，白天高溫回升，北部19到21度、中南部24到26度。

請繼續往下閱讀...

張承傳表示，明晚到後天清晨將有另一波低溫，且冷空氣影響範圍更廣，中部以北低溫下探12到14度、南部15到21度，另新竹以北近山區或空曠地區受輻射冷卻影響，有機會出現11度低溫。

張承傳指出，週一冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天高溫北部約21到22度、週二24度，到了週三鋒面影響，北部、東半部水氣增加，週三到週五都會有局部短暫降雨，東南部雲量也會增加，週六鋒面離開，各地天氣轉回多雲到晴的穩定狀態。

▲▼今晚到明晨低溫約13到14度。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲今晚到明晨低溫約13到14度。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

張承傳表示，下一波鋒面後沒有冷空氣影響，各地只會下雨，溫度方面影響不大，下週三到週五北部地區高溫約23到25度、低溫約17到19度。

臉書社團「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於雲雨帶離開，各地陸續放晴，冷氣團逐漸發威，溫降轉冷，今夜至明晨將迎來首波低溫，北部與宜蘭地區12到17度、其他地區15到19度。週日各地晴朗、陽光普照，北部與宜蘭高溫17到22度、其他地區20到26度，適合安排戶外活動。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週日晚上到週一清晨受冷氣團影響，各地氣溫偏低，北部與東北部約12到16度、其他地區約13到19度，週一白天起冷氣團減弱，各地轉回晴朗溫暖天氣，且這波冷氣團結束後，未來10天大致會維持溫暖舒適的型態，暫時不會有太強的涼冷空氣。

ET快訊
即／30年名店「頂上魚翅」驚傳歇業　原因曝光
譚德塞大讚日本「防疫做得好」　竟是安倍海捐47億給WHO
貌美女師失蹤　警偵破詭異「無屍殺人案」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開放留學生外館買口罩？　陳時中：國內穩定才會考慮國外

拿錯健保卡婦逼藥師「磕頭道歉」！陳時中：將採最嚴厲處分

好市多撤桌防疫「醬料區卻破功」奧客瞎爆　網加碼沒水準一幕：直接坐地吃

台北哥停車場遇「落魄版東瀛戰神」　路人心痛留言：請珍惜...釣出車主友

新冠肺炎害一波損失！鄉民公認「這項最慘重」虧大　痛心炸：幾10萬不見…

歐洲申根國全提升「三級警告」　指揮中心回溯追14天旅遊史

再冷一天！明晚低溫探12度　週一起「連10天都溫暖」

屏東出現「茲卡」病毒確診個案　馬國感染移入…衛生單位急消毒

豪氣一坐「神秘綿密物扁了」　上班哥怒叩妻秒變俗辣！老司機笑：特別紮實

雲林縣六房媽首次！市價1500萬258兩重金牌　熔成9個金塊保存

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

《青春有你2》「虞書欣說話」熱搜第1　蔡徐坤傻眼：是演了一部情境劇嗎？

《青春有你2》Ella感性演唱《都幾歲了》 網友感動：聲音都是故事

林采緹簽字掰了胡睿兒「如釋重負」　認發生撿屍風波時就想離婚

鸚鵡隔空吵架「同頻率搖擺」 牠衰爆被狠咬：干我什麼事

開放留學生外館買口罩？　陳時中：國內穩定才會考慮國外

拿錯健保卡婦逼藥師「磕頭道歉」！陳時中：將採最嚴厲處分

好市多撤桌防疫「醬料區卻破功」奧客瞎爆　網加碼沒水準一幕：直接坐地吃

台北哥停車場遇「落魄版東瀛戰神」　路人心痛留言：請珍惜...釣出車主友

新冠肺炎害一波損失！鄉民公認「這項最慘重」虧大　痛心炸：幾10萬不見…

歐洲申根國全提升「三級警告」　指揮中心回溯追14天旅遊史

再冷一天！明晚低溫探12度　週一起「連10天都溫暖」

屏東出現「茲卡」病毒確診個案　馬國感染移入…衛生單位急消毒

豪氣一坐「神秘綿密物扁了」　上班哥怒叩妻秒變俗辣！老司機笑：特別紮實

雲林縣六房媽首次！市價1500萬258兩重金牌　熔成9個金塊保存

林逸欣身邊不見4年男友　爆與網紅歌手「連過3年白色情人節」

《想見你》陳韻如弟弟曾慘遭換角　大鶴減齡13歲演活「中二小屁孩」

大專足聯／銘傳4分鐘進2球2比1退台體　睽違15年再進冠軍戰

北京「代購男」狂飛疫區國家　不甩居家隔離「被警逮捕拘10天」

全台8間特色蔬食餐廳！無肉的日子，選健康無負擔的沙拉就對了

中職／申皓瑋加強重訓傳球沒問題　拚一軍想改善揮空率

台南將軍紅蘿蔔營養高品質讚！　黃偉哲請全國民眾能多享用顧健康

紐約總部首宗確診新冠肺炎　聯合國要員工在家上班為期4週

小二生糾正「打菜不能講話」　鄭文燦臉書po文：安靜的沒這麼快

開放留學生外館買口罩？　陳時中：國內穩定才會考慮國外

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

冷氣團明起急凍11°C！入夜～清晨雨最多

快訊／新冠肺炎再添3例！

口罩實名3.0？陳時中擬推家戶團購

心儀女孩約逛超市　他爆尷尬問句

陳時中警告：機艙這2處最危險

「幹話之王」WHO譚德塞神語錄一次看

陳時中領導WHO？本人笑回7個字

故意出國…返台領1.4萬補助？陳時中：將研議相關處置

做5年要離職　老闆「塞2萬元紅包」給肯定

山中迷路　遇雨衣男笑問「吃火鍋嗎」毛炸

好市多「雞腿vs烤全雞」怎選？內行揭隱藏吃法

大陸冷氣團來襲　中部以北下探10℃　

又有病人嗆藥師　萬華藥局一怒拒賣口罩

3/14下午2時後歐洲搭機返台　須居家檢疫14天

更多熱門

相關新聞

雨停就變冷！午後由北往南轉乾冷

雨停就變冷！午後由北往南轉乾冷

受到華南雲雨區東移影響，今日上半天全台都有雨，臉書專頁「天氣風險WeatherRisk」指出，今日午後降雨將由北往南停歇，轉為乾冷天氣型態，今晚低溫約13到15度，明日更冷，北台灣空曠地區恐下探10到12度。

深夜變天！明上半天北台灣防大雨

深夜變天！明上半天北台灣防大雨

週一「溫暖→溼冷」　低溫探14度

週一「溫暖→溼冷」　低溫探14度

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

鋒面來了！北台灣週末先晴後雨

鋒面來了！北台灣週末先晴後雨

關鍵字：

低溫下雨

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新店男IG亮刀　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

羅志祥短片遭指「暗諷女友整型」周揚青回嗆酸民

臨停等姊下班　新店男淪「隨機殺人目標」

8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎

新店男跟太太吵架　為了發洩竟拿刀隨機捅死無辜路人！

快訊／新店男走在路上...遭人持刀狠砍背部大量噴血慘死

新店男跟妻吵架怒捅死路人　行兇原因曝光

股災燒到黃鐙輝！投資神預言「反彈日」

羅志祥、周揚青爆「分手原因曝光」！她怒PO自白文

白宮網站見「陳時中領導WHO」請願！

辰亦儒洗褲子發現口袋藏600塊！

隨機砍人畫面曝　無辜路人背噴血慘死

新店隨機殺人　嫌得知路人慘死冷回：喔

19秒殺人現場曝　新店大搖大擺叼菸回車上

19歲妹與20歲男友密謀殺母！媽「動脈被刺斷」慘死

更多

最夯影音

更多
彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！
神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面