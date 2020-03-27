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要變天了！氣象局發布豪雨特報　北北基桃等10縣市「午後有局部大雨」

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▲▼豪雨特報。（圖／氣象局）

▲今午後起各地陸續轉雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局指出，華南鋒面逐漸接近，午後北部、中部山區恐有雷雨發展，今晚隨著鋒面移入，西半部將轉為有雨天氣，也可能會有較大雨勢，持續至明日上午，氣象局也發布豪雨特報，今日台東、台北、宜蘭、花蓮地區、恆春半島及北部山區都可能有局部大雨。

中央氣象局13時35分發布豪雨特報，由於鋒面接近及對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日台東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、宜蘭、花蓮地區、恆春半島及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

請繼續往下閱讀...

▲▼下雨,梅雨,暴雨,大雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲北東午後嚴防大雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，接下來72小時，天氣會有顯著變化，尤其是北部地區感受最明顯，熱、晴、雨、涼一次滿足，記得要適時添加衣物。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今晚至明日鋒面通過，北、中、東下雨機會高，可能伴隨雷陣雨，南部地區以多雲為主，但也可能偶爾飄雨。週日鋒面離開，水氣減少，天氣回穩，再度放晴，受東北季風影響，各地早晚偏涼。

▲▼豪雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，隨著華南的鋒面逐漸接近，台灣的大氣轉趨不穩定，午後北部、中部山區可能就會有雷雨發展。晚間鋒面移入，配合西南風帶來的暖濕空氣，西半部都將轉為有雨的天氣，而且可能會帶有雷雨，短時間也會有較大的雨勢，持續到明天上午。

「天氣風險Weather Risk」表示，明天鋒面通過後冷空氣南下，各地氣溫會明顯下滑，周六晚間到周日清晨北部低溫下探16度，中南部也只有17到20度，跟今天的暖熱相差很多。

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