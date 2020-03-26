恐嚇「不繳錢凍帳戶」　警逮到「書記官」…是個未成年屁孩

▲刑事局偵八隊查獲詐騙案。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

刑事局偵八隊2019年查獲一起案後，循線向上游逐步追查，最後查出主嫌藏匿在國外，並吸收多名中輟生或學歷不高的年輕人做為車手，並利用人頭帳戶匯款，多次以偽造法院文件通知被害人涉及洗錢，要繳納一定罰金以免帳戶被凍結，專案小組經7個多月的查緝，終將10多名車分別擔任車手、人頭的嫌犯逮捕，另有多名嫌犯未成年竟假冒書記官，作案得手金額已超過300萬元。

偵八隊表示，2019年8月間破獲一起詐騙案，正當被害人交付60萬現金時，在台中警方的協助下當場將車手逮捕，深入追查後發現，詐騙集團分工相當縝密，先指示車手假冒法院工作人員以「涉嫌洗錢防制法」恐嚇被害人不繳納保證金讓帳戶不被凍結，許多被害人不疑有他乖乖繳錢，直到第一線車手取錢後，再接受第二線車手指揮，將所得金額放在公園或酒店內的廁所，甚至是路邊三角錐底下，第二線車手隨後再將款項交付到高層指示的檳榔攤以躲避查緝。

專案小組分析相關資料及多次借提收押犯嫌，釐清犯案過程、參與共犯等，陸續將主嫌施姓男子、以及車手頭、車手、收購人頭電話等10多名共犯查緝到案，並查扣現金16萬元、手機9支，訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送法辦。