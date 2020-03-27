影／新冠肺炎增15例中有「3起群聚」　英美就學、夫妻赴英洽公

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增15例新冠肺炎確定病例，其中包含3起群聚案件，有20多歲男性（案254）至美國就學曾經探訪友人（案218）；案257、258兩名20多歲男女在英國為同校系同學，另有一對夫妻赴英洽公染疫。

▲0327中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內再確診15例新冠肺炎，都是境外移入，分別為6女9男，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月15日至25日，發病日介於3月8日至25日。個案發病前，以美國(7例)及英國(6例)為主要活動國家，出國目的多為工作(8例)或就學(5例)。

指揮中心表示，今日新增個案中包括3起群聚事件。案254去(2019)年8月至美國就學，並於今(2020)年3月5日至19日探訪同在美國就學的友人(案218，3月17日發病)，案254於3月20日發病，3月24日入境時由機場採檢通報，於今日確診。

指揮中心進一步表示，案257、258在英國就讀同校同系，案257於3月12日發病，3月24日入境時由機場採檢通報；案258於3月22日入境後進行居家檢疫，3月23日發病後由衛生單位安排就醫採檢，兩人均於今日確診。

指揮中心指出，案264、267為一對夫婦，3月8日至25日前往英國洽公，兩人陸續於3月20日及23日發病，3月25日入境時由機場採檢通報，於今日確診。其餘個案詳情請參閱新聞稿附件。

▲新增15例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）