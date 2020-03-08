綁鞋帶「遇發狂米克斯」　鼻肉掉一塊、鼻軟骨也咬壞！新竹男：有夠衰

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名飼主在牽繩遛狗時遭到疑似流浪狗攻擊，造成他鼻肉被咬掉一塊、鼻軟骨受損、連手部都有咬痕。由於事發當時劉先生摀著受傷的鼻子痛到不行，果斷衝到醫院治療，至今仍未報警，新竹市動保所也表示，雖然被害者未報警，但所方仍會派員前往現場察看，並主動聯繫劉先生了解事情經過。

▲劉先生在湳雅公園遭到疑似浪浪咬傷。（圖／當事人提供）



劉先生說，2日深夜他牽著家裡養的狗前往新竹市湳雅公園繫繩遛狗，途中因鞋帶鬆，因此他將狗繩暫時綁在樹上，蹲下綁鞋帶，沒想到一隻疑似流浪狗的米克斯卻突然攻擊劉先生養的狗，劉先生趕緊一手拉過狗繩、一手揮動試圖驅趕攻擊的米克斯，米克斯卻轉身攻擊劉先生，朝他手部咬下後再衝向他的鼻子咬去，劉先生養的狗與對方奮戰，並成功趕走他。

▲劉先生在醫院住了4天才出院。（圖／記者陳凱力攝）

由於劉先生滿臉爆血，又痛到不行，他只好先處理傷勢，只是一連跑了三家醫院才找到整形外科收治住院。劉先生說，家人先將他緊急送往國軍醫院又因醫生評估，劉先生的臉部有受損，需動用到整形外科的專業，劉先生又轉往中醫大竹北附醫，打了狂犬病等疫苗後，又因無法處理臉部受損才找上臺大醫院新竹分院。

▲▼劉先生的鼻軟骨被咬爛、鼻肉被咬下。（圖／當事人提供）

醫生告訴劉先生，他的鼻軟骨已被破壞，而鼻翼的肉也因為被狗咬下，只能從旁挖肉來補，至於鼻軟骨的部分，還要等拆線後看消腫情況，若消腫後鼻翼已無法支撐，就只能再進行整型手術，可能取自體軟骨移植，或者異體修補。

「有夠衰！」劉先生說，莫名其妙被瘋狗咬到，那隻攻擊的米克斯看起來很乾淨，不確定是遭棄養的流浪狗還是飼主放養的犬隻，但湳雅公園每天都有很多老人、小孩前往運動玩耍，希望政府能夠重視流浪狗攻擊的問題，自己年輕力壯被攻擊還能反抗，如果是老人或小孩後果就不堪設想。

▲劉先生出示手部的傷口。（圖／記者陳凱力攝）

新竹市動保所所長楊家民說，由於被害人尚未報案，所以所方目前仍不了解詳細經過，現在所方這裡收到訊息後也會派員前往湳雅公園查看，並主動聯絡劉先生，釐清細節。

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