上海新增境外輸入確診17例！　一名25日從「台北出發」

▲空服人員於飛機上進行體溫檢測 。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

上海今（27）日通報新冠肺炎疫情，26日新增17例境外輸入確診案例，但其中一位美國籍旅客，是由25日從「台北出發」，經隔離觀察檢測後被確診。

根據上海市衛健委「健康上海12320」微信公眾號，報告17例境外輸入性新冠肺炎確診病例。截至3月26日24時，累計報告境外輸入性確診病例129例，現有23例境外輸入性疑似病例正在排查中。

其中一人為美國籍，3月25日自台北出發，於當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被隔離觀察，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

▲一位旅客在上海機場進行新冠肺炎檢測 。（圖／路透社，非本文當事人）

目前這17例境外輸入確診病例均已轉至定點醫療機構救治，已追踪同航班的密切接觸者119人，均已落實集中隔離觀察。

3月26日0—24時，無新增本地新冠肺炎確診病例。截至3月26日24時，累計報告本地確診病例339例，現有本地疑似病例0例。

3月26日0—24時，新增治愈出院1例，為美國輸入性病例。截至3月26日24時，累計治愈出院331例，死亡5例。現有132例在院治療（含境外輸入性125例），其中病情平穩125例，重症1例，危重型6例。

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