Live ／雙北論壇聚焦防疫！侯友宜、柯文哲深化資源交流補破口

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記者陳家祥／台北報導

雙北論壇26日登場，雙方市長柯文哲、侯友宜將聚焦防疫議題，探討兩市的合作空間與模式，預計將討論包括防疫SOP共享、防疫旅館作業、防災士的防疫規劃、防疫專車、復康巴士、共享資源系統等10個案子，預料屆時雙方會有進一步合作，兩市防疫工作盡量接合、防堵漏洞，共同抵禦來勢洶洶的新冠肺炎。





▲去年侯友宜因身體不適，導致雙北論壇缺一角，之後特地到北市府拜會柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

柯、侯防疫態度大不同 合作順利與否存變數

由於台北市、新北市生活圈結合緊密，單方面的制定政策將牽涉兩市近500萬人口生活，雙北論壇因此誕生，至今已邁入第6年。儘管雙北市有意擴大合作，但柯、侯二人對防疫工作看法卻大相逕庭。侯友宜屬「激進派」，防疫工作走得非常前面，日前拋出召回退休醫護人員支援，近來更下令麾下局處依《全民防衛動員準備法》規定整備，引發熱議。

但柯文哲則走溫和路線，主張防疫可超前但不必超前太多，相較於新北市已進行過實兵演練，北市仍停留在桌上演習；柯甚至還表示，桌上演習先做，實體演習會引起大家恐慌，「超幾步就好，不用超太多」，且「力不可用盡」，應該適度調整，保留能量做長期作戰。

▲柯文哲近來將防疫相關事務交由黃珊珊主責，自己則退居二線。（圖／記者李毓康攝）

論壇討論10案 力促防疫資訊交流整合堵破洞

據了解，受到新冠肺炎疫情影響，此次論壇將討論防疫SOP的共享、提升防疫旅館品質與作業程序、專責防疫的防災士規劃、推動防疫專車支援系統、捷運乘客超溫處理機制、校園防疫合作、實名制口罩販賣機試辦計畫、退休醫護人員支援機制、雙北民生物資調配資訊整合，以及較為敏感的集中檢疫場所共享等。

黃珊珊日前就曾透露，雙北論壇預計有10案，主要是SOP共享，雙北很多資源相關SOP，可以提升防疫品質、強化旅館作業，「像是防疫旅館SOP，也可讓雙北互相合作」，還有防災士的防疫規劃可分享給新北市政府，共享教材、運用方式。

此外，如防疫專車資源系統，台北是採防疫計程車，新北則是復康巴士，刑事、規模都不同，兩市未來能量可以互相支援。另外，雙北捷運都有很多乘客，捷運站管制應規劃互相一致。

而侯友宜25日則表示，所有防疫細項，日前已由市府副秘書長劉和然跟黃珊珊於會前會中討論，也達成很多共識，預計將在論壇上和柯文哲共同宣布，希望雙北在疫情上能緊密交流，更重要整個部署能並肩作戰做到位，很多合作項目2人會一起共同宣布。

▲侯友宜近來動作頻頻，日前甚至親自率隊到KTV稽查，展現警察本色。（圖／新北市政府）