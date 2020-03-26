快訊／新北「超前部署」造成其他縣市長壓力　侯友宜回應了

記者羅婉庭／台北報導

雙北論壇26日在台北市政府舉行，針對「超前部署」造成其他縣市長壓力，新北市長侯友宜表示，他隨時為下個階段做好準備，這是他的作戰方式，不要等下個階段來臨時，卻沒有準備。

侯友宜表示，疫情爆發後，他與柯文哲隨時都會通電話、就現況改變，同步處理，雙北合作不一定要等到開會，平時都可以密切聯繫，。

不過，侯友宜在說明自己防疫部署的態度與立場時，也不忘大讚北市防疫部署，「柯市長做得比我還好，比我專業，他的部署是超超超超超前」。





▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，雙北合作交流會議後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜說，今天的會談確認了很多合作項目，他跟柯文哲是同一個步調，一同為下一個階段做準備，依照《全民防衛動員準備法》，現在是動員整備階段，新北會就人力、物力、財力、科技全面盤點，就防疫情襲適度做人力調整，隨時做好，萬一進入下個階段，中央下令擴大限制，挽救疫情，就能馬上就位。

對於是否會保持「順時中」？侯友宜回應，大家都是一步一腳印做好防疫，會跟隨中央應變指揮做到位，一有狀況馬上處理，雙北居家檢疫、隔離案例多，必須更密切合作，確實把事情做到為，他也認為柯文哲很認真做事，大家都是並肩作戰，每個階段有每個階段的工作。

26日舉行的雙北論壇聚焦合作防疫，雙方市長經過約一小時的會談後，針對雙北共同防疫課題，兩市訂出戰略目標，盤點出10項重要議題，進行雙邊的交流與討論，其中「SOP共享」「提升防疫品質強化旅館作業程序」「防災士防疫規劃分享」「推動防疫專車支援系统」「捷運乘客超溫處理機制」等5項議題為現階段立即可做，而其他防疫議題也正持績研商合作的方向與作法。

柯文哲說，雙北市政府自104年迄今陸績推動144項合作案，目前已完成113個合作案，其餘31案持績推動中。柯文哲表示，近期雙北合作有許多重大的成果，期許未來兩市能持績攜手合作，深化各項市政推動。

柯文哲強調，雙北是共同的生活圈，面對疫情，大家是命運共同體，無法切分彼此，希望透過「雙北合作交流平臺」運作機制，推動更多有助於提升兩市民眾福祉之合作議題，讓市民能共蒙其利。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，雙北合作交流會議後記者會。（圖／記者林敬旻攝）