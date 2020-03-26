邀港人來台當兵惹議…陳柏惟遭酸搞笑　孫大千：何時開始「罷Q」？

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟日前質詢時拋出「邀香港人來台當兵」議題，掀起網路討論。對此，前韓國瑜競選辦公室發言人孫大千在臉書酸，台灣又多了一位「搞笑立委」嗎？甚至呼籲台灣基進黨，在推動「罷韓」之後，也可以考慮一下清理門戶，開始「罷Q」。

陳柏惟24日質詢時提到，台灣可以徵召香港人來台當兵，好處有三個，第一、香港人比我們年輕；第二，香港人比我們討厭中國；第三，可以增加台灣勞工人數。

孫大千批評，身為一位立委，不管是幾Q，都至少要有一點基本的IQ吧！這樣無厘頭式的發言，難道不怕丟盡了年輕世代的臉嗎？從當選後的囂張得意，極盡所能的羞辱對手，到這幾次的自曝其短，荒腔走板的質詢內容，只不過是不斷地反映出一位政治人物「不厚道又不用功」的人格特質。

孫大千說，身為一位立法委員，應該深刻的體會到「爾俸爾祿，民脂民膏」，立法委員的職責是到國會殿堂來為民喉舌，制定政策的，而不是來插科打諢，哈囉耍寶的，這樣的水準，請千萬別說代表年輕世代。

孫大千直言，要不是仗著當前綠色媒體當道，綠色網軍盛行，這樣的立法委員恐怕早就已經出來鞠躬道歉好幾次了。不過，有同溫層來當保護傘，並不代表可以為所欲為，不受監督。

此外，孫大千呼籲熱衷罷免政治人物的基進黨，在推動「罷韓」之後，是否也可以考慮一下，自己清理門戶，開始「罷Q」呢？

對於「邀港人來台當兵」引發爭議，陳柏惟25日受訪澄清，要表達的重點是，這已經不是先例，「香港人來台灣當兵不只當過，還當過總統。」只是希望正常化，讓港澳關係是國與國的關係，能夠在法制上方向合理一點，在台灣當兵會不會得到軍事機密，當過兵的男生都應該了解，最後還要加上忠誠制度考試。

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

