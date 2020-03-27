吃過再酸！網友說「双響泡湯頭不行」國民老婆秒回：這次超天然　廠商狂送一萬碗挑戰你的胃

▲ 味丹双響泡推出2種全新口味「泰蝦酸辣湯麵」、「日式雞白湯麵」，更加碼送出一萬碗就是要讓大家被新口味驚豔到。（圖／記者黃克翔攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

以大份量麵條搭配濃郁湯頭，一直陪伴著許多大食怪度過宵夜時光的「味丹双響泡」系列，儘管常有鄉民酸說味道真的不太OK，但秉持「為夢想注入滿滿熱血」的廠商總是虛心接受，如同泡麵外包裝誇張、幽默的精神繼續研發新口味、並將麵體重新升級，洗掉以往的負評。隨著近期推出雙重新品「泰蝦酸辣湯麵」、「日式雞白湯麵」，更是結合LINE樂兑祭出狂送1萬碗的活動，連網紅路路LULU跟國民老婆吃了都大讚「跟以前不同」，瞬間勾起網友想要再嚐試的心態。

與以往道地的台灣味不同，這次推出的「泰蝦酸辣湯麵」以及「日式雞白湯麵」充滿濃濃的異國風，泰蝦酸辣湯麵以濃郁椰奶作為基底，搭配重口味的蝦醬混合出濃醇的海鮮甜味，再搭上各式辛香料入鍋油炸，讓泰式的酸與辣完美呈現，一碗麵裡就有兩種口感；日式雞白湯頭則是以雞隻精華作為高湯，加入雞油大夥拌炒讓濃郁的湯頭中保留雞肉甘甜，麵條能飽滿將湯汁緊緊鎖住，再淋上花椒油讓湯頭多了麻而不辣的口感，兩種味道混合出最日式的雙重感受。

▼不管是泰式或日式口味，湯頭都有双重的口感，很適合喜歡豐富層次的消費者選用。

木曜4超玩的國民老婆試吃後就在臉書上推薦給粉絲，說自己常跑外景節目，在很疲憊的狀態下吃上一碗熱呼呼的麵是最幸福的事，尤其是三分鐘就能吃到雙倍的幸福，粉絲留言說「湯頭真的不行時」，國民老婆也回應這次的真心好吃，味道很天然；而網紅爆食女帝「路路LULU」則是在自己直播分享去泰國、日本旅遊回憶時，推薦給網友說，這一次的双響泡份量還是一樣很足夠，超適合要省錢的小資族選擇，而湯頭濃度則可以依照個人口味減少料包的份量做調整，尤其是這次日式雞白湯口味的花椒油麻而不辣，口感層次上很豐富，有網友就在旁邊回應說，自己喜歡買双響泡再加入簡單肉片、青菜，就是一道飽足感超夠的泡麵。

▼路路LULU邊吃双響泡邊分享去泰國、日本旅遊的回憶。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

這次為了讓所有消費者驚艷，在這個泡麵被掃光、大家都搶著囤糧的緊急時刻，廠商直接結合LINE樂兑進行免費試吃活動，份量更是「狂灑一萬碗」，就有機會透過LINE樂兌免費領取一碗新口味双響泡（泰蝦／雞白湯口味二選一），就是在這個時刻陪大家吃得飽飽一同對抗疫情，讓兩種新品的口味深深留在大家心中。

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▼萬人試吃你要選哪味？



▼廠商祭出狂送一萬碗泡麵活動，要在泡麵荒的時刻陪大家度過難關。