11/9好朋友放閃音樂節踩點攻略！3大攤位「限量吃喝＋玩美妝容」好康搶不完



▲2019好朋友放閃音樂節，11/9在華山文創產業園區登場！（圖／ETtoday提供）

消費中心／綜合報導

時序來到了11月，氣溫持續下降，街頭裝扮也瞬間有了秋冬的fu！但愈是到了這個時候，就愈要往外走，參加活動、熱情狂跳，為自己暖暖身、打打氣。《ETtoday新聞雲》一年一度的音樂節也即將在11/9（六）登場！今年在華山文創產業園區舉行的「2019好朋友放閃音樂節」不只適合揪閨蜜或另一半到大草地上，並肩聆聽吳汶芳、宇宙人、孫盛希、呂士軒、吳卓源、蔡旻佑、小宇、許維芳、鄭可強等藝人歌手，輪番送上的熱力情歌，音樂節周邊的活動更大走有吃又有拿的路線，不管你是單身狗還是閃光彈，每個攤位都要走過一遍，才算是真正參加過今年的「放閃音樂節」！

RITZ三明治餅乾幫你補充能量！

跟著歌手的節奏享受音符、盡情搖擺身體，才是音樂節的真諦。但身體動久了一定很消耗熱量，這時候就直衝「RITZ三明治餅乾」特別在「放閃音樂節」設立的專屬攤位吧！口感酥脆、入口後又有鹹甜多層次風味的RITZ三明治餅乾，總是讓大人小孩一片片唰嘴到停不下來。看到熟悉的RITZ圖案就下意識湧出口水，忍不住嘴饞想吃嗎？活動現場只要完成超EZ的指定任務，馬上就可以得到RITZ三明治餅乾體驗包和限量神秘小禮物。平常愛看《社畜時代》的雲友更不能錯過，下午14：30～15：30社畜演員們來到攤前的快閃見面會，想看看這群瘋狂演員會跟RITZ擦出什麼驚爆的火花？11/9這天一定要呼朋引伴到現場一起見證＋同樂！

海昌百變日彩為妳定妝！

不僅和愛美女孩成為好麻吉、更擄獲百變天后Jolin心的「海昌」，這次也帶來旗下最夯新品「百變彩色日拋」系列，各種細緻的隱眼色彩，要幫現場女孩的迷濛雙眼，一秒變身魅惑有神。

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如果是特別為了參加「放閃音樂節」，而事先配戴海昌彩片美一波的雲友們，在當天「海昌」攤位現場，還安排有專屬彩妝師，會提點女孩們怎麼畫出和隱眼色彩搭配、美到逆天的完美妝容！讓女孩們在回眸的一瞬間，馬上把另一半電到不要不要，單身妹紙也能在音樂會現場用電眼搜尋那個命定的他。

▲活動當天「海昌」專屬攤位，將有彩妝師幫女孩們提點與隱眼搭配的玩美妝容。（圖／示意圖／Pixabay）

玫瑰口味氣泡水浪漫喚醒妳的腦～

參加音樂會，聽著台上的《聲林》選手們帶來的浪漫情歌，難免不自覺跟著哼唱，唱到口乾舌燥怎麼辦？當天下載《ETtoday新聞雲》APP並登錄會員，不僅可以在「味丹多喝水MORE」的專屬攤位得到造型時尚的「多喝水限量紙音箱」，還可以搶先體驗全新上市的季節限定「玫瑰風味氣泡水」。

延續多喝水MORE系列一貫細緻、宛如法式香檳的氣泡水，新品還添加淡淡玫瑰香，加上無添加糖、零卡零熱量的無負擔感，這次要用浪漫清爽的口感喚醒女孩的大腦活力！特別的是，此次設計的包裝是以優雅黑瓶蓋搭配粉色帶金屬微光的瓶身，甜美中又帶點個性，絕對是此次會在秋冬潮一波的打卡裝備。

▲限量是殘酷的！想搶先試嚐玫瑰風味氣泡水、打卡拍美照，音樂節當天就要衝得快。（圖／味丹提供）



參加好朋友/壞朋友音樂節多年的粉絲一定知道，當天現場不只這3個踩點攤位，還有更多品牌優惠、DIY活動甚至是毛小孩的好康，不想錯過就設好11/9的鬧鐘，一早和「2019好朋友放閃音樂節」相約在華山文創產業園區見！

好朋友放閃音樂節

時間：2019年11月9日

地點：華山文創產業園區

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