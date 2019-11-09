ETtoday好朋友放閃音樂節帶逛！華山萬頭鑽動　品牌祭限量優惠搶客

▲聲林之王第一季出身的超人氣歌手鄭可強一上台就引起眾多粉絲尖叫。（圖／記者黃克翔攝，下同）



消費中心／綜合報導

2019ETtoday好朋友放閃音樂節今(11/9)於華山盛大舉辦，現場許多知名品牌前來擺攤，還有寵物攝影跟網美打卡情境區域，更堪比演唱會規格請來多位知名歌手輪番上台歡唱，不管是大朋友小朋友都一起來到華山1914文創園區熱情參與，暖暖的陽光照在草地上，人人席地而坐，聽歌、野餐、談笑、放閃，ETtoday今年陣容超強、不用催客就人潮爆棚，各攤位搶人創意百出，有吃有喝有玩還有拿。

▲社畜時代演員一到現場，馬上把RITZ攤位擠得水泄不通。



RITZ餅乾新口味搶客 扭蛋機超吸睛！

RITZ餅乾在現場擺出人形立牌、超Q扭蛋機，還有多樣新口味，更請來網路人氣超火紅的社畜時代演員妮娜跟益豪在現場與粉絲相見歡，還玩起互動遊戲，妮娜一次餵益豪吃六片餅乾，重現影片中無厘頭的風格。現場拍照打卡tag#RITZ還可體驗扭蛋機，把高人氣新口味跟RITZ加油棒帶回家。

▲Extra新口味脆皮魔立方獨特口感讓人欲罷不能。



Extra涼脆新口感 復古戳戳樂欲罷不能

想到超涼口香糖就會想到Extra，到Extra攤位打卡拍照並tag #Extra #脆皮魔立方，就可以玩超復古戳戳樂，獎品除了有新口味冰涼薄荷跟冰涼草莓脆皮魔立方，還有機會抽到可愛扭蛋公仔或是超受歡迎的小米音箱，活動剛開始就吸引長長人龍排隊體驗，下午的暖陽加上熱血沸騰的心情讓人滿頭大汗，大朋友小朋友都搶著來顆Extra感受脆涼新口感。

▲王老吉限量葫蘆瓶激發大家的少女心，讓人一個接一個排隊搶購，就怕向隅。



王老吉百年經典 解渴就靠涼茶

百年經典涼茶品牌王老吉除了提供富桂吉祥、檸吉妃子、吉祥乳意、柚見老吉等四種人氣口味之外，好朋友放閃音樂節現場更祭出限量和田玉茶凍、秘製茶葉蛋及獨家葫蘆瓶等，HIGH到口乾舌燥也不怕，喝杯涼茶解渴醒腦，又可以繼續為下一個偶像尖叫。

▲ETtoday安排了精彩的闖關活動，還送出超強好禮。



闖關成功味丹送你超狂好禮 音箱直接帶回家

「2019好朋友放閃音樂節」除了各品牌擺攤搶好康之外，還設計了闖關活動邀更多人共襄盛舉，總共五關、關關有獎，第一關下載ETtoday APP就送時尚簡約的味丹紙音箱跟限量玫瑰氣泡水，大手筆好禮讓攤位人潮不間斷，HIGH翻一整天！