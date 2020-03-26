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傳滯湖北民眾抱怨包機太貴　海基會澄清：票價最高8930

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▲▼目前仍滯留湖北的台灣民眾，自行錄製影片和附上手寫信，希望能蔡總統能啟動第三批包機，帶他們回家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲滯留湖北民眾日前錄製影片盼政府啟動三批包機。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

記者曾俊豪／台北報導

海基會26日宣布，協請華航2架次班機將滯留湖北的國人接回，有媒體報導，滯留民眾抱怨「票價太高」。不過，海基會晚間發表聲明，根據華航提供的價格，12歲以上為2100元人民幣，約新台幣8930元，2到12歲換算後約7230元，2歲以下800元，並非如外傳要2.5萬多元。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日指示，讓滯留湖北當地的台灣人，採取以包機為主搭乘定時定點航班返台，海基會立即請華航協助。此指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3/29（日）、3/30（一）各一架次，都是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾搭乘。

包機的消息曝光後，立刻有滯留民眾登記。指揮中心指揮官陳時中表示，兩班飛機都是定點定時航班，人員都是被註記者，不跟其他旅客混合，包機人數在下午4時已有超過440位，回台也要集中檢疫14天。

湖北省除武漢仍在封城之外，各城市近日均陸續解封，不過，火車、飛機等交通尚未完全恢復，出省、入省都要所謂的「健康碼」等證明。滯留當地消耗的龐大旅費後，如今又要前往上海搭乘包機，讓不少滯留的民眾頭疼，希望政府出面提供幫助，或與陸方協調解決。

也因此，有媒體報導，滯留民眾購買機票的費用，高達人民幣6000多，大喊吃不消。對此，海基會晚間發表聲明，據華航提供的價格，12歲以上為人民幣2100元（約新台幣8930元），2到12歲為人民幣1700元（約新台幣7230元），2歲以下人民幣200元（約新台幣800元）。海基會強調，國人返台需多方協調折衝，對於相關錯誤訊息衍生誤導，深感遺憾。

▲▼武漢包機台商返台。（圖／記者游宗樺攝）

▲迄今已有兩批包機前往武漢載回滯留民眾。（圖／記者游宗樺攝）

 
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