抗疫裝備短缺　3D列印龍頭Stratasys將以3D印表機協助生產醫療面罩

▲Stratasys利用3D印表機生產醫療面罩。（圖／取自Stratasys）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情全球大流行，各地抗疫醫療設備開始出現供不應求的情況，許多原先並未生產醫療設備的製造商也陸續宣布將投入防疫產品的生產，連專門生產工業用3D印表機的Stratasys日前也宣布，將利用3D列印協助生產醫療面罩等防疫設備。

近日包括Giorgio Armani、運動品牌NIKE及美國職業棒球大聯盟球衣製造商Fanatics等與醫療無關的製造商，皆陸續宣布將開始製造口罩與防護衣等醫療產品。而Stratasys也跟上全球抗疫步伐，表態將利用3D印表機生產數千個一次性面罩，以公醫護人員使用。

該面罩將具備由3D列印製作的框架及覆蓋臉部的透明塑膠防護罩，預計27日前將先免費送出5000個產品，Stratasys也強調其有能力加快生產速度，同時也放上線上表單，號召有能力協助的個人及企業加入生產框架的行列，而醫療科技公司Medtronic則將支援提供透明塑膠防護罩。



Stratasys擁有數十種專業3D印表機，可應付大規模生產醫療面罩的挑戰。「我們很高興有機會提供協助。」Stratasys執行長Yoav Zeif表示，「3D列印的優勢隨處可見，幾乎可以列印任何東西，且能隨時隨地進行調整以幫助解決面罩、口罩及通風機等物品短缺的問題。我們的員工和合作夥伴準備全天候工作，以滿足對3D印表機、材料及零件的需求。」