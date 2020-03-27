居家檢疫手機定位異常成常態　 「錯誤率逾9成」桃警疲於奔命

▲針對居家檢疫手機訊號錯誤率高達9成，讓員警疲於奔命，桃園市長鄭文燦27日表示，將向中央流行疫情指揮中心反映盡速改善。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情延燒，不少旅居歐美等國人陸續返台，造成居家檢疫人數不斷攀升，有基層警員反映，政府採手機定位確認檢疫對象是否違規出門，但訊號經常出現異常，出錯率高達9成以上；對此，桃園市長鄭文燦27日在防疫專案會議上表示，會向中央流行疫情指揮中心反應，希望盡速改善，不要讓員警疲於奔命。

桃園市警局指出，25日天獲報居家檢疫手機定位異常共計355件，員警跑到現場才發現受檢者好端端在家裡，錯誤率高達93%，也讓檢疫者質疑警方似乎過度干擾。

▲桃園市府27日召開防疫專案會議，各局處到場報告疫情相關訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦在防疫專案會議上強調，有關手機定位出錯率太高案，會向中央流行疫情指揮中心反映，希望能盡速改善，希望儘速找出手機追蹤協尋警示異常問題，盡速改善錯誤率，避免影響檢疫者居家生活。

桃園市警局長陳國進解釋，有關居家檢疫者手機訊號異常數量不少，造成基層同仁疲於奔命，更讓檢疫者質疑有干擾問題，他曾向警政署、中央疫情中心反映，但成果有限，在市府防疫專案會議上特別提出建議，希望透過民政體系協助，不要造成基層警察壓力與負擔，也影響檢疫者正常居家生活。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►桃園龜山里辦公處貼確診公告 里長伯：佛心來著！提醒注意

►「烏龍轉機」3外籍旅客已離境 紐航坦承地勤疏失將遭裁罰

►夫妻吵架妻持鹽巴怒灑辯「驅蟲」 夫雙眼角膜損傷提告