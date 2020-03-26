英情侶投訴BBC掀網友群攻　英國在台辦事處回應了

▲英國在台辦事處回應。（圖／翻攝臉書）

記者黃巈禾／台北報導

一對英國情侶14日入境台灣，稱沒錢住民宿，因此被安排到花蓮檢疫所，檢疫中心每日收費新台幣267元包三餐、專人收垃圾，但兩人卻抱怨台灣檢疫所環境差。消息一出，台灣部分網友灌爆英國在台辦事處臉書。對此，英國在台辦事處表示，正持續給予該位在台居家檢疫的英國女子相關協助，也支持該女完成居家檢疫後的返家計畫。

英國在台辦事處26日晚間發出聲明表示，英國在台辦事處正持續給予該位在台居家檢疫的英國女子相關協助，辦事處人員與台灣相關政府單位已針對包括該女子可取得符合個人必要的飲食需求等數項考量加以解決。

英國在台辦事處提到，台灣相關政府單位也提供該女子電話設備以方便聯絡其家人與朋友，辦事處人員也支持該女子在其完成居家檢疫後的返家計畫。

▲遭英人嫌棄像「監獄」，花蓮隔離所曝光！（圖／花蓮縣政府提供，下同）

針對英國媒體BBC報導，有英國民眾反映女兒與澳洲籍男友遭我國要求居家檢疫14天，受到待遇不佳，外交部晚間發出聲明表示，經向花蓮縣政府查證，發現該報導引述說法不符事實，這對情侶稱沒錢在原旅館住14天，才由花蓮縣政府衛生局安排入住檢疫中心，並非受到我方強制安排。

外交部說明，檢疫中心每日收費新台幣267元，住宿、三餐全包，該英國民眾入住曾要求「無麩質飲食」，但涉及特殊的專有名詞，中心人員未及時瞭解，但隨即在她入住當天第三餐起，即均提供「無麩質飲食」，兩人18日傍晚6點抵達後，安置完畢已逾晚間10時，花蓮縣衛生局人員也赴便利商店自費購買牛奶、茶葉蛋等無麩質食物提供食用。

英國女子與男友的行徑爆發後，引發台灣部分網友湧入英國在台辦事處臉書粉專留言，「該英國女必須道歉，BBC必須公開公正」、「隔離期限到請貴單位送回你們英國好好照顧，台灣人善良客氣，但並不代表好欺負，我們不歡迎這種奧客留在台灣，並強烈要求BBC道歉刊登不實報導」、「台灣政府只是依法行事，並沒有欠貴國和貴國人民什麼，也無做出不恰當或不禮貌之事，倒是BBC發這篇有失公允的文章只突顯是貴國的傲慢與無禮」。

▼網友灌入英國在台辦事處臉書。（圖／翻攝臉書）