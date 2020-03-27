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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／不能出國悶壞了？台灣這樣玩正划算！

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新聞節目中心／綜合報導

疫情衝擊全球，許多旅客原本規劃出國旅遊，如今卻因為旅遊禁令不得不退團。但清明連假即將到來，不少民眾轉而規劃國內旅遊，觀光相關產業也紛紛搶攻國旅市場，祭出破盤優惠，怎麼搶才能CP值爆表？節目全公開！《雲端最前線》27日邀請寶獅旅行社台灣訂房副理王一登和華國行銷企劃部經理伍允嘉現場煮和牛壽喜燒，與時事評論員王時齊及主持人楊文嘉一起深度探討。

▲▼觀光,觀光客,國旅,旅客,櫻花,金瓜石（圖／記者李宜秦攝）

▲國內旅遊正夯。（圖／記者李宜秦攝）

正宗和牛壽喜燒獨家搬進棚內！飯店業受重創，疫情打亂出遊興致，但民以食為天，業者積極出招自救，台北華國大飯店旗下餐飲就推出滿一千送五百的優惠，民眾可趁機品嘗難得的高檔美食！旅行業者國外團幾乎歸零，寶獅旅行社轉攻台灣市場，祭出比旅展還誇張的超低價。

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，許多產業受衝擊，民眾收入也受影響。根據《ETtoday新聞雲》於3月25日至26日的最新民調顯示，有35.2%民眾收入受到疫情影響，原因前三名依次為：「金融投資理財」31.0%、「業務獎金受到影響」22.026.7%、「無工可開」10.9%。更有高達83.3%認為若疫情失控導致經濟衰退，未來收入也不樂觀。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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