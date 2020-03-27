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敘香園、銀翼陷停業危機　董座現身哀嚎：看不懂政府紓困補助怎申請

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▲國民黨召開「老字號餐廳停業危機，盼政府幫幫忙」記者，邀請第一大飯店敘香園董事長夏照林以及銀翼餐廳總經理藍隆盛出席。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨邀請第一大飯店敘香園董事長夏照林以及銀翼餐廳總經理藍隆盛出席記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

新冠肺炎影響經濟，許多知名的老字號餐廳損失慘重、紛紛停業，國民黨邀請第一大飯店敘香園董事長夏照林以及銀翼餐廳總經理藍隆盛現身說法，表達疫情當下經營的困境，「看不懂怎麼申請紓困補助」，盼政府能放寬紓困方案的限制，並簡化繁瑣的申請程序。

夏照林表示，因為疫情的衝擊，民眾不出門吃飯、聚餐了，餐廳營收銳減9成，讓很多老字號餐廳快撐不下去，營運很困難、停業也很困難，若不營業也要支付員工薪水，兩者損失差距並不大，他也捨不得讓20、30年的員工離職，「寧願賣掉房子，也不希望將經營這麼多年餐廳收掉」。

藍隆盛表示，銀翼餐廳在台灣營業70多年，經歷過SARS、金融海嘯，但這次疫情非常嚴重，營收大減8成到9成，損失嚴重，若要繼續經營，薪水就要2百多萬，營業額連付薪水的能力都不足，房租、水電也要付，員工若不工作，生活費也成為問題。

藍隆盛說，希望政府參考國外案例，協助企業度過難關，「講得歸講的、做得歸做的」。疫情是未知數，政府的紓困要有明確辦法，希望舉辦幾場公聽案，正式公文發下來，讓餐廳業者清楚了解申請辦法。

文傳會主委王育敏表示，若知名餐廳營運都這麼困難，其他不具品牌特色的餐廳要如何存活？政府的防疫工作做得很好，但紓困政策是不是看得到用不到？喊得很大聲，但有沒有落實，對餐廳來說，營業的每一天都是支出，希望政府扮演支撐老字號餐廳的力量，提出有效的辦法。

據報導，台灣各地皆有老字號的餐廳受到新冠肺炎疫情蔓延的影響，紛紛暫時停業，包括連續兩年摘下米其林指南一星、已經有50年歷史的「大三元酒樓」、台北的江浙名店「祥福餐廳」、高雄著名的老字號江浙菜餐廳「祥鈺樓」、在嘉義已開業56年的正宗啤酒鴨老字號「真北平餐廳」等。

王育敏表示，疫情嚴峻之際，桌餐的聚會減少許多，對於老字號的餐廳衝擊確實很大，相對於其他餐飲業能透過外送平台勉強維繫營運，老字號餐廳多偏向即席食用的經營方式，較能保持菜餚的道地美味。

王育敏指出，對於政府的紓困方案，許多老字號餐廳的業者認為緩不濟急，繁瑣的申請程序與限制，讓業者無法獲得即時的救援與紓困。她希望政府能放鬆紓困方案的申請限制，並主動提供協助，讓老字號餐廳能順利渡過此波疫情的難關。

夏照林說，敘香園開了五十多年，這波疫情衝擊之下，許多餐廳的生意剩下不到2成。他不訝異很多老字號餐廳選擇暫時停業，因為現在一開門做生意，每個月就大約損失160萬元，而老餐廳多數是跟了很多年的老員工，他們也很捨不得就此將餐廳收起來。雖然房東體諒將房租打折，員工也願意放無薪假，但每月開門做生意的各項費用仍很難撐得下去。

對於政府的紓困方案，夏照林以畫餅充飢來形容，「看得到卻吃不到」。他指出，紓困貸款需要房產或銀行存款擔保，但開餐廳的業者多數沒有房產，現金流量也不太夠，他希望政府放寬限制，能以信用貸款的方式，協助老字號餐廳業者渡過難關。

此外，長遠而言，他希望政府能重新檢討勞基法，員工每月必須有八天公休的規定能再有彈性的做法，否則人事成本原本就已經讓餐飲業很難經營，再遇上疫情等突發情事，老字號的餐飲業恐怕會更難生存。

在台北經營超過七十年的銀翼餐廳總經理藍隆盛也認同，疫情當下，餐廳的客人少了約80%，剩下不到2成，不願走到停業的地步，就是捨不得與餐廳一起打拚多年的老員工，以及部分喜愛餐廳菜餚的老顧客。

藍隆盛認為，政府的紓困貸款、水電費減免等方案，雖然多少有幫助，但難解燃眉之急，他希望政府重視他們的心聲與需求，可以再放寬紓困方案的限制，讓業者可以儘快獲得補助或紓困。

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