影／航警局辦理「桃園國際機場排班計程車」抽籤　上萬人搶600名額

記者沈繼昌／桃園報導

最受計程車駕駛青睞的桃園國際機場排班計程車，26日上午在航警局行政大樓舉行公開電腦抽籤，航警局主秘郭順德指出，根據「民用航空機場客運汽車管理辦法」，航警局辦理第18屆機場排班計程車公開登記，由於有上萬名合格計程車業者報名，共有正取600人與備取300人名額，由電腦公開抽籤，中籤者除當場公布外也會在4月1日在航警局官網公布相關資訊。

▲航警局26日辦理第「桃機第18屆排班計程車」電腦抽籤，吸引大批合格報名計程車業者到場，將抽出600名正取與300名備取名額。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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航警局主秘郭順德表示，航警局辦理「桃園國際機場第18屆排班計程車」首次公開電腦抽籤案，本次報名共計有10,709件，各類別駕駛人需求名額包括如下：

(一)正取排班計程車駕駛人600名：

1.績優駕駛人11.5%，共計69名。

2.優良職業汽車駕駛人20%，共計120名。

3.無障礙計程車駕駛人5%，共計30名。

4.桃園市大園區計程車駕駛人9%，共計54名。

5.一般符合資格之計程車駕駛人54.5%，共計327名。

(二)備取排班計程車駕駛人300名：

1.優良職業駕駛人43%，共計129名。

2.無障礙計程車駕駛人5%，共計15名。

3.桃園市大園區計程車駕駛人9%，共計27名。

4.一般符合資格之計程車駕駛人43%，共計129名。

▲航警局26日辦理第「桃機第18屆排班計程車」電腦抽籤，吸引不少計程車業者到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局還提到，為精進行政效能，航警局將以往人工抽籤改以電腦抽籤方式進行，並使用具有檢驗標章與具公信力電腦抽籤系統代替人工抽籤，並邀請各計程車職業駕駛工（公）會、律師與桃機公司人員共同見證，以確保抽籤公平、公正、公開下辦理。

此外，因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心建議停辦室內100人以上集會，航警局除嚴格要求到場觀看抽籤貴賓量額溫、戴口罩與酒精消毒防疫外，並落實人群分流制度，以遠端視訊方式將抽籤現場影像同步投影於行政大樓1樓大廳，以避免群聚感染風險，排班計程車中籤人員名單除即刻現場公證公布外，航警局將個別通知，並在4月1日於航警局官網公布相關資訊。

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