　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／航警局辦理「桃園國際機場排班計程車」抽籤　上萬人搶600名額

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者沈繼昌／桃園報導

最受計程車駕駛青睞的桃園國際機場排班計程車，26日上午在航警局行政大樓舉行公開電腦抽籤，航警局主秘郭順德指出，根據「民用航空機場客運汽車管理辦法」，航警局辦理第18屆機場排班計程車公開登記，由於有上萬名合格計程車業者報名，共有正取600人與備取300人名額，由電腦公開抽籤，中籤者除當場公布外也會在4月1日在航警局官網公布相關資訊。

▲航警局26日辦理第「桃機第18屆排班計程車」電腦抽籤，吸引大批合格報名計程車業者到場，將抽出600名正取與300名備取名額。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局26日辦理第「桃機第18屆排班計程車」電腦抽籤，吸引大批合格報名計程車業者到場，將抽出600名正取與300名備取名額。（圖／記者沈繼昌翻攝）

請繼續往下閱讀...

航警局主秘郭順德表示，航警局辦理「桃園國際機場第18屆排班計程車」首次公開電腦抽籤案，本次報名共計有10,709件，各類別駕駛人需求名額包括如下：

(一)正取排班計程車駕駛人600名：
1.績優駕駛人11.5%，共計69名。
2.優良職業汽車駕駛人20%，共計120名。
3.無障礙計程車駕駛人5%，共計30名。
4.桃園市大園區計程車駕駛人9%，共計54名。
5.一般符合資格之計程車駕駛人54.5%，共計327名。

(二)備取排班計程車駕駛人300名：
1.優良職業駕駛人43%，共計129名。
2.無障礙計程車駕駛人5%，共計15名。
3.桃園市大園區計程車駕駛人9%，共計27名。
4.一般符合資格之計程車駕駛人43%，共計129名。

▲航警局26日辦理第「桃機第18屆排班計程車」電腦抽籤，吸引不少計程車業者到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局26日辦理第「桃機第18屆排班計程車」電腦抽籤，吸引不少計程車業者到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局還提到，為精進行政效能，航警局將以往人工抽籤改以電腦抽籤方式進行，並使用具有檢驗標章與具公信力電腦抽籤系統代替人工抽籤，並邀請各計程車職業駕駛工（公）會、律師與桃機公司人員共同見證，以確保抽籤公平、公正、公開下辦理。

此外，因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心建議停辦室內100人以上集會，航警局除嚴格要求到場觀看抽籤貴賓量額溫、戴口罩與酒精消毒防疫外，並落實人群分流制度，以遠端視訊方式將抽籤現場影像同步投影於行政大樓1樓大廳，以避免群聚感染風險，排班計程車中籤人員名單除即刻現場公證公布外，航警局將個別通知，並在4月1日於航警局官網公布相關資訊。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►郭台銘捐416套防護衣給桃園市　鄭文燦讚：防疫物資「及時雨」

►桃園化學槽車腐蝕性「化骨水」外洩釀2傷　警消穿防護衣搶救

►影／男夜潛學校警趕到問「你做什麼？」　誠實小偷回「偷東西啊！」


ET快訊
外媒來台實測！批「台灣機場防疫」漏洞百出　桃機狠打臉回應了
胡瓜靈堂停留2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣也沒辦法」
250元包三餐、清垃圾！　莊人祥回擊英國情侶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南投紫微宮帝爺誕辰廟慶　防疫不聚眾！縣長立委贈匾祝賀

影／航警局辦理「桃園國際機場排班計程車」抽籤　上萬人搶600名額

華航要派2航班「上海接台人」　滯留湖北民眾怨：太遠了！

清明連假順應民情　公路總局試辦安朔─草埔隧道提速至70公里

防疫宅在家更要動起來！　日本瑜珈老師傳授不動零位訓練

250元包三餐、清垃圾！莊人祥回擊英國情侶：若想起來有錢，也可安排好一點的住處

外媒來台實測！批「台灣機場防疫」漏洞百出　桃機狠打臉回應了

台大3/30起總校區實施門禁　師生憑證入校

「果凍牌口罩出擊」鴻海神速獲醫材許可！10產線威炸　網嗨：比本業還賺

蚊子叮「一部位」抓不抓都癢爆！　整夜睡不著超煎熬：有時候還會痛

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

南投紫微宮帝爺誕辰廟慶　防疫不聚眾！縣長立委贈匾祝賀

影／航警局辦理「桃園國際機場排班計程車」抽籤　上萬人搶600名額

華航要派2航班「上海接台人」　滯留湖北民眾怨：太遠了！

清明連假順應民情　公路總局試辦安朔─草埔隧道提速至70公里

防疫宅在家更要動起來！　日本瑜珈老師傳授不動零位訓練

250元包三餐、清垃圾！莊人祥回擊英國情侶：若想起來有錢，也可安排好一點的住處

外媒來台實測！批「台灣機場防疫」漏洞百出　桃機狠打臉回應了

台大3/30起總校區實施門禁　師生憑證入校

「果凍牌口罩出擊」鴻海神速獲醫材許可！10產線威炸　網嗨：比本業還賺

蚊子叮「一部位」抓不抓都癢爆！　整夜睡不著超煎熬：有時候還會痛

SBL／瓊斯體溫仍超過37度　27日戰台啤有望上陣

痘痘位置藏玄機！　額頭痘要早點睡、唇周痘代表不忌口

價值105萬的咳嗽　賓州惡質女逛街裝病超市賠很大

中職／富邦悍將開季帶3捕　洪總：沒有誰是主戰

央行調降金融機構準備金乙戶存款利率　明起生效

獨／通緝犯謊稱「跟吳念軒遊日本」　《搞什麼鬼》節目班底Jacky傻被騙53萬

快訊／西班牙首相「御用司機」確診　曾與首相密切接觸

尾巴醒身體還在睡　牠「廢柴式迎接法」笑翻網：鏟屎官該知足！

4歲孩吃醋舉動...林舒語拒接老公電話　淚崩：要他感受妻兒不在的感覺

SBL／李啟瑋末節救火三分秀　璞園驚險剋台銀保勝

驚悚畫面曝！到林口服務不到半年…開朗警「重機對撞機車」　2人瞬間噴飛慘死

生活熱門新聞

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

又有縣市破蛋！西半部唯一淨土曝　全台235例分布出爐

台灣下一步？　醫：說不定得考慮真正鎖國

獨／金芭黎台商收治負壓病房2個月現況曝！

案192返國前就發病遭轟　姊姊貼診斷書還原真相

獨／隔離環境曝光　英情侶喊像監獄

確診數比台灣少！越南超強防疫關鍵曝

788家藥局明起「成人口罩增售300片」

英情侶抱怨檢疫所「像住監獄」　陳時中：沒虧待

快訊／新冠肺炎單日再增17例！

「壓平曲線」台灣公衛站穩世界舞台　醫曝3致勝關鍵

台灣3確診者使用瑞德西韋　排毒狀況縮短

更多熱門

相關新聞

桃機防疫專車即起新增台東地區

桃機防疫專車即起新增台東地區

桃園機場自3月4日起推動防疫車隊至今，至昨（24）日共21天，已疏運超過16,000餘旅客至居家檢疫地點，搭乘率為36.7%。原台東地區民眾，由桃園機場回家方式原為搭乘機場排班計程車至松山機場，轉乘國內航班返家，經反應後，機場公司報准交通部，即日起可搭乘防疫專車返回台東，費用為3,500元。

傅崑萁要求每季監督第三航廈進度

傅崑萁要求每季監督第三航廈進度

返台探親差點回不了LA…嚇傻：沒想到這麼嚴重

返台探親差點回不了LA…嚇傻：沒想到這麼嚴重

歸台返家路迢迢！600輛防疫車隊難消化

歸台返家路迢迢！600輛防疫車隊難消化

桃機人龍排等防疫車！出入境大廳超冷清

桃機人龍排等防疫車！出入境大廳超冷清

關鍵字：

桃機排班計程車抽籤

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

辛龍消失3天首度發文了！

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

柯文哲親確認「沒機會了」辛龍才忍痛放手

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

BBC：英情侶在台隔離　控像在監獄

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面