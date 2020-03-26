男夜潛學校警趕到問「你做什麼？」　誠實小偷回「偷東西啊！」

▲桃園市林姓男子25日深夜潛入某國小行竊，因誤觸警報器被員警與保全當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子25日深夜潛入桃園區某國小行竊，林男打開辦公室門窗時誤觸警報器，但他絲毫不知員警已悄悄抵達，以為半夜學校無人竟然開燈搜刮財物，員警到場當場人贓俱獲，在林男身上起出電腦記憶體與零件等贓物，警察詢問林男半夜潛入學校做甚麼？林居然回答「偷東西」，讓員警傻眼，全案依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警分局指出，大樹派出所25日深夜接獲學校報案指稱，31歲林姓男子潛入學校行竊，警員徐儷嘉、趙子豪趕抵學校，發現林男正在2樓教職員辦公室偷竊，還打開辦公室的電燈，囂張的搜括抽屜財務，員警突然現身，讓林嚇了一跳。

▲桃園市林姓男子25日深夜潛入某國小行竊，員警當場搜出電腦零件與記憶體等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方根據學校監視畫面查出，林翻牆進入校園，從大樓外牆爬入2樓教職員辦公室，打開門窗後爬進辦公室，但已觸動警報器，員警詢問「你在這裡幹嘛？」林居然大方承認「偷東西」，因缺錢花用才潛入學校想找電腦零件變賣，沒想到深夜警察還會突然跑出來。

員警在林身上起出偷來的7支電腦記憶體、5個電腦零件等贓物，還有做案用的手套、螺絲起子等工具，偵訊後依竊盜罪嫌將林男移送桃檢偵辦。

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