排隊4hrs回不了家！600輛防疫車隊難消化　桃機旅客返家路迢迢

▲桃機門口人龍排隊等待防疫車。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、莊智勝／桃園報導

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心18日下午公布，全台確診案例達100名，自今（19日）凌晨0時起限制非台灣籍人士入境，且返台的國人也需居家檢疫14日。今新措施上路首日，機場門口擠滿排隊等待防疫計程車的民眾，超過600輛的防疫車隊也難以在短時間消化龐大人潮，旅客雖然返抵國門，但回家的路仍迢迢。

《ETtoday新聞雲》記者走訪桃園機場，發現新措施上路第一天出、入境大廳皆相當冷清，航班也取消泰半，返國的人潮皆擠在門口排隊等待防疫計程車、防疫租賃車，不少旅客等待將近4小時仍無法上車回家。

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為舒緩人潮，桃園機場緊急調派松山機場排班計程車到場支援，但因防疫車隊搭乘時有嚴格的SOP，包括要登記造冊、確認檢疫通知單、行李消毒等等，因此現場雖有超過600輛的防疫車隊進駐，但一時之間仍然難以消化人潮。

桃園機場總經理林祥生表示，由於今起所有入境者均需要居家檢疫，導致防疫專車搭乘人數暴增10倍，目前已安排450輛計程車投入新竹以北的短途運輸，也協調租賃車業者，投入200輛車接送國人，另已從松山機場協調50輛車至桃機運輸，台中以南部分則以遊覽車協助。

桃機強調，防疫車隊需全程配戴口罩，且乘客下車後，該車輛必須完成全車消毒的程序，才能再次載客，請旅客安心搭乘。返國需居家檢疫的民眾，以自行駕車、親友接送為優先，因防疫車隊能量有限，怕旅客久候，但不可搭乘大眾運輸工具，否則罰款10萬元至100萬元。

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▼前往南部的旅客主要以防疫遊覽車接送。（圖／記者陳以昇攝）