桃機第三航廈完工時程頻延宕　傅崑萁要求每季監督交部報告進度

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場公司日前通過「第三航站區建設計畫第2次優化修正計畫」，總經費調整為950餘億元，其中主體航廈工程約537億餘元，預計2024年北登機廊廳先完工啟用，主航廈2025年試營運。立委傅崑萁今（25）日上午在立法院交通委員會指出，第三航下關係到國家門面，要求交通部往後每季都要向交委會報告進度。

桃園國際機場第三航站區建設計畫於104年3月奉行政院核定，其中，航廈主體原編列220餘億元預算，同年11月完成國際競圖標案，完成設計後，107年兩度招標、108年第三度招標均未能順利發包。期間，經費先後增至396億元、448.82億元。

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▲交通部次長王國材於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

立委傅崑萁今在交委會質詢時指出，第三航廈關係到國家對外的門面，但從2016年說要開始執行到現在，不管流標多少次，這都是交通部的責任，不能推給其他人，因為人員都是交通部派的。他強調，這是最基本國人關注議題，三航廈所有進度報告，都要每一季都要向交委會報告，至少書面報告都要給每位委員。

對此，交通部政務次長王國材表示，目前2025年預計主航廈完成，過去在審桃機相關預算時，也都會做相關報告，但也同意委員的要求。

▲桃園機場第三航廈主體工程流標三次。（圖／翻攝自桃園機場官網）

通過後之優化計畫總經費950餘億元，較原計畫增加約160餘億元，其中主體航廈工程經費約537億餘元，增加約89億元。為儘早抒解第一、二航廈營運壓力，將分階段完工。

第一階段於113年先完工啟用北登機廊廳（與原計畫主航廈完工時程接近）；主航廈工期維持52個月，預計114年開始試營運，南登機廊廳則預定於115年初完工。