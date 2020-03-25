桃機防疫專車21天載1.6萬人返家　即起新增台東「一趟車資3500元」

▲桃機防疫專車已啟動21天，疏運超過1.6萬旅客至居家檢疫地點。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場自3月4日起推動防疫車隊至今，至昨（24）日共21天，已疏運超過16,000餘旅客至居家檢疫地點，搭乘率為36.7%。原台東地區民眾，由桃園機場回家方式原為搭乘機場排班計程車至松山機場，轉乘國內航班返家，經反應後，機場公司報准交通部，即日起可搭乘防疫專車返回台東，費用為3,500元。

桃園機場以分區（北中南東）分業（計程車、租賃車、巴士）為原則規劃防疫車隊，至24日防疫排班計程車疏運11,713人、防疫租賃車3,729人、防疫巴士749人，在配合自行駕車、親友接送為優先的前提下，搭乘率為36.7%。

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▲有旅客手寫留言給防疫車隊司機，感謝司機守護台灣。（圖／記者李毓康攝）

在上萬趟的載運旅程中，第一線司機也回報，搭乘防疫車隊旅客手寫留言給司機「非常感謝有你們守護台灣這片土地！也不好意思麻煩你了」還祝福司機身體健康，希望疫情平復之後司機大哥「生意興隆」，成為防疫車隊最溫暖的打氣和鼓勵。

▲桃機防疫專車價目表。（圖／桃機提供）

從桃園機場入境的居家檢疫旅客請配合分流：



●往雙北、基隆、桃園、新竹→防疫計程車，跳表計費。

●往苗栗、台中、彰化、南投、宜蘭、花蓮、台東→防疫租賃車，按表計費。

●往雲林、嘉義、台南、高雄、屏東→搭乘防疫巴士（座位間隔），抵達目的縣市轉運站，再由親友接送返家。每人400元，不佔位之嬰幼兒免費。