　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機防疫專車21天載1.6萬人返家　即起新增台東「一趟車資3500元」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲桃機防疫專車已啟動21天，疏運超過1.6萬旅客至居家檢疫地點。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場自3月4日起推動防疫車隊至今，至昨（24）日共21天，已疏運超過16,000餘旅客至居家檢疫地點，搭乘率為36.7%。原台東地區民眾，由桃園機場回家方式原為搭乘機場排班計程車至松山機場，轉乘國內航班返家，經反應後，機場公司報准交通部，即日起可搭乘防疫專車返回台東，費用為3,500元。

桃園機場以分區（北中南東）分業（計程車、租賃車、巴士）為原則規劃防疫車隊，至24日防疫排班計程車疏運11,713人、防疫租賃車3,729人、防疫巴士749人，在配合自行駕車、親友接送為優先的前提下，搭乘率為36.7%。

請繼續往下閱讀...

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲有旅客手寫留言給防疫車隊司機，感謝司機守護台灣。（圖／記者李毓康攝）

在上萬趟的載運旅程中，第一線司機也回報，搭乘防疫車隊旅客手寫留言給司機「非常感謝有你們守護台灣這片土地！也不好意思麻煩你了」還祝福司機身體健康，希望疫情平復之後司機大哥「生意興隆」，成為防疫車隊最溫暖的打氣和鼓勵。

▲▼桃機防疫專車價目表。（圖／桃機提供）

▲桃機防疫專車價目表。（圖／桃機提供）

從桃園機場入境的居家檢疫旅客請配合分流：

●往雙北、基隆、桃園、新竹→防疫計程車，跳表計費。
●往苗栗、台中、彰化、南投、宜蘭、花蓮、台東→防疫租賃車，按表計費。
●往雲林、嘉義、台南、高雄、屏東→搭乘防疫巴士（座位間隔），抵達目的縣市轉運站，再由親友接送返家。每人400元，不佔位之嬰幼兒免費。

ET快訊
劉真4分鐘悼念影片曝！最後一幕「背對鏡頭走遠」催淚
4.6萬人居家檢疫、2122人居家隔離　指揮中心：多集中在六
劉真靈堂外突暴雨！辛龍淚崩守妻…媽媽粉絲不捨嘆：願妳化為星星
李來希拒收警通知書嗆「拿法官的來」　新北檢硬起來發傳票
居家檢疫「揪友開趴」將嚴懲　陳時中開罵：不怕死、不識相
長榮空服員3/24確診足跡曝光　3/8到11飛美國、3/15
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上網更便宜了！314.5萬光世代用戶四月起調降月租費

資料串連健保卡！「醫事人員、機構住民」等4大族群...就醫自動跳警示

4.6萬人居家檢疫、2122人居家隔離　指揮中心：多集中在六都

桃機防疫專車21天載1.6萬人返家　即起新增台東「一趟車資3500元」

桃園防疫旅館住宿1天要價3500元　居家檢疫者直喊：荷包大失血

第二波來了！　口罩預購「圖文懶人包」大公開...3/27前登記截止

仍需特別關注！「武漢返台」採包機為主　陳時中：解封跟解註記是兩回事

居家檢疫「揪友開趴」將嚴懲　陳時中開罵：不怕死、不識相！

外送員送餐怕「交叉感染」？　陳時中：居家檢疫者要有自我隔離決心

案232是長榮空服員？足跡曝光「3/8到3/11飛美國、3/15飛印尼」

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

上網更便宜了！314.5萬光世代用戶四月起調降月租費

資料串連健保卡！「醫事人員、機構住民」等4大族群...就醫自動跳警示

4.6萬人居家檢疫、2122人居家隔離　指揮中心：多集中在六都

桃機防疫專車21天載1.6萬人返家　即起新增台東「一趟車資3500元」

桃園防疫旅館住宿1天要價3500元　居家檢疫者直喊：荷包大失血

第二波來了！　口罩預購「圖文懶人包」大公開...3/27前登記截止

仍需特別關注！「武漢返台」採包機為主　陳時中：解封跟解註記是兩回事

居家檢疫「揪友開趴」將嚴懲　陳時中開罵：不怕死、不識相！

外送員送餐怕「交叉感染」？　陳時中：居家檢疫者要有自我隔離決心

案232是長榮空服員？足跡曝光「3/8到3/11飛美國、3/15飛印尼」

國民黨新一波人事出爐！羅智強擔任革實院院長　發言團隊青年全面接班

快訊／北市社會局員工驚傳發燒急消毒　蔡炳坤：二採陰性

送女兒最後一程　劉真父「緊護媽媽」快速步入靈堂

辛龍消失3天首度發文了！　心碎PO愛妻生前美照：思念劉真

奧運延2021　中華棒球組訓及培訓計畫都暫停

快訊／驚！北市東湖男刀劃手掌　血噴出四濺路過民眾驚呼

防疫大作戰！　星展銀：全台分行設1公尺安全等候距離

勒殺同居女友...鋸7塊扔路邊「任狗啃食」！惡男一審「有教化可能」逃死刑

5大電商抗疫推好康　暖心送物資、零門檻購物金力挺醫護

上網更便宜了！314.5萬光世代用戶四月起調降月租費

校園草皮7天前挖出2根骨頭...　2人影託夢工頭：拜託把我挖出來

生活熱門新聞

台是否封城　陳時中：準備已就位

台灣本土茶葉萃取物將抑制新冠肺炎病毒

無視居檢　夫出門談生意...妻市場買菜

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

大學生返台居檢開轟趴　囂張下場讓同棟住戶傻眼！

快訊／統一發票1、2月中獎號碼！　

一張曲線圖藏台灣防疫新戰略　歐美名人瘋傳

最新研究：台灣本土茶葉可抑制新冠病毒增生！　論文登上國際期刊

韓國得來速採檢一天海撈逾萬人　台灣不跟進原因曝光

10縣市都新增！全台216例確診分布揭曉　7淨土曝光

立委驚爆「長榮空服員」也確診

快訊／新冠肺炎單日再增19例境外移入！

台灣警告疫情WHO冷淡回！美國人超真實反應

更多熱門

相關新聞

解隔離湖北台胞：天天祈禱不能生病

解隔離湖北台胞：天天祈禱不能生病

搭第二批湖北包機返台，共361人終在25日清晨解除隔離，許多人回首兩個多月來煎熬，心中百感交集，一位A先生帶著黑色棒球帽、口罩訴說，「在湖北的每一天，都告訴自己不要生病」，要堅持住，因為我們要「活著、健康回到自己台灣的家」，也感念蔡總統、陳部長一切嚴謹的包機安排。

傅崑萁要求每季監督第三航廈進度

傅崑萁要求每季監督第三航廈進度

防疫專車接駁獨缺台東

防疫專車接駁獨缺台東

25日解除隔離　第二批武漢台人謝醫護

25日解除隔離　第二批武漢台人謝醫護

台灣用19世紀土地徵收制度「侵犯人權」！

台灣用19世紀土地徵收制度「侵犯人權」！

關鍵字：

桃機桃園機場防疫專車

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

台是否封城　陳時中：準備已就位

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

台灣本土茶葉萃取物將抑制新冠肺炎病毒

無視居檢　夫出門談生意...妻市場買菜

辛龍悲慟首次現身！「憔悴快閃進劉真靈堂」

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

KID單身3年大街調情小許維恩！　經紀人57字認「戀愛ing」

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

劉真「旋轉舞姿」靈堂照曝光！

快訊／70歲志村健爆確診新冠肺炎！已戴人工呼吸器

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

發燒一週！女大生「下面長一顆」：無性行為　醫開口讓爸淚搥牆

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

更多

最夯影音

更多
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面