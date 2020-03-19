直擊影片／桃機人龍爆滿「排等防疫車」！出境大廳超冷清　男穿防護服急飛馬尼拉

記者陳以昇、莊智勝／桃園報導

中央流行疫情指揮中心宣布，自今（19日）凌晨0時起限制非台灣籍人士入境，且返國台人均須居家檢疫14日，導致桃園機場今早爆發逃難返國潮。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪桃園機場，發現不論入境、出境航班幾乎取消大半，入境大廳冷冷清清，僅有約20人左右；而機場外則是擠滿稍早抵台的國人，正在排隊等待防疫計程車、租賃車接駁。

▲機場外排起長長人龍等待防疫計程車。（圖／記者陳以昇攝）

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記者19日上午11時許前往桃園機場，發現受到新冠肺炎疫情衝擊，出、入境航班表上呈現滿江紅，幾乎取消大半；相較以往的人潮，如今的入境大廳冷冷清清，僅有約20名旅客，眾人皆戴著口罩，見到記者上前表明身分後，低調婉拒受訪。

▲入境航班取消大半，大廳十分冷清，僅有零星約20名旅客。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，自桃機入境的國人須配合分流，要往雙北、基隆、桃園、新竹的旅客，搭乘防疫計程車；往苗栗、台中、彰化、南投、宜蘭、花蓮的旅客，搭乘防疫租賃車；往雲林、嘉義、台南、高雄、屏東的旅客，則搭乘防疫遊覽車。

記者觀察，雖然入境大廳冷清，但稍早抵台的國人幾乎全擠在機場門口等待防疫計程車、租賃車，入口處排起長長人龍，粗估至少約有百人以上的人潮尚待消化。另一方面，出境大廳同樣冷清，記者轉了一圈後並未看到本國旅客，要搭乘班機出境的幾乎是外籍旅客，還有新加坡旅客緊緊戴上口罩，表示自己是來台灣遊玩，不料卻碰上疫情，現在正要搭機返國。

▲出境大廳幾乎都是外籍旅客，人潮也銳減許多。（圖／記者陳以昇攝）

而另名鄭姓旅客則是全副武裝前往櫃檯辦理託運行李手續，鄭男向《ETtoday新聞雲》表示，自己是台灣人，但全家都在菲律賓工作，此次來台約2個禮拜，主要是來開會、出差，如今擔心菲律賓鎖國回不去，因此急忙購買機票準備出境飛往馬尼拉，但擔憂疫情嚴重，因此全副武裝穿上白色防護服、戴上口罩、手套避免病毒感染。

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▼鄭男身穿全套防護服，簡短接受記者採訪。（圖／記者陳以昇攝）